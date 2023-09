Électricité: le gendarme de l'énergie pourrait proposer une hausse de l'ordre de 10% début 2024

La Commission de régulation de l'énergie (CRE), gendarme du secteur, pourrait proposer une hausse autour de 10% des tarifs réglementés (TRV) de l'électricité en février 2024, a indiqué jeudi sa présidente Emmanuelle Wargon, après avoir évoqué dans un premier temps 10 à 20%.

Mme Wargon a d'abord évoqué lors d'un point presse, en réponse à une question d'un journaliste, une fourchette comprise "dans une zone de 10, 20% en gros".

Puis, dans un appel avec l'AFP, Mme Wargon a expliqué que l'évaluation, à ce stade, était "autour de 10% au maximum".

La CRE a séparément précisé dans un communiqué que "le calcul théorique que proposerait la CRE au gouvernement pourrait aboutir à une évolution dont l'ordre de grandeur serait de 10% maximum début 2024, dans les conditions de marché actuelles, avant éventuelle application d'un bouclier tarifaire".

La hausse réelle ne sera de toute façon pas confirmée avant la fin de l'année, car la décision dépend du gouvernement et non de la CRE. Mais la commission a comme mission de calculer un tarif théorique, en fonction des prix du marché. Le tarif réglementé, dont bénéfice la majorité des foyers, change deux fois par an, le 1er février et le 1er août.

"Dans toute cette période de crise, il faut bien séparer le calcul des TRV théoriques, qui est l'application de la formule de calcul, de la décision qui est du ressort du gouvernement, à savoir la partie qui est acceptable et la partie qui doit être financée par le budget de l'État", a rappelé Mme Wargon dans sa conférence de presse.

En clair, si la CRE calculait une augmentation de tarif autour de 10%, la décision finale pourrait se traduire par une hausse moindre, le manque à gagner pour les fournisseurs étant compensé par l'État.

C'est ce qu'il s'est produit cette année: au 1er février 2023, la Cre, se basant sur les coûts de fourniture de l'électricité sur les marchés de gros, avait calculé une hausse du niveau moyen des tarifs réglementés de l'électricité de 99,22%, mais le gouvernement avait décidé de limiter cette hausse à 15%.

"Sur les TRV, c'est encore un peu tôt pour faire l'équation, puisqu'on fait les calculs de TRV sur la base des prix sur les deux années précédentes, donc il va falloir attendre de constater les prix fin 2023", a prévenu Mme Wargon.

"Néanmoins, on sera dans un calcul de TRV théorique qui sera une augmentation beaucoup plus faible que ce qu'on a pu faire l'année dernière", a-t-elle ajouté.

Après la hausse de 15% en février, le gouvernement avait décidé au 1er août d'une nouvelle augmentation de 10% des tarifs réglementés de l'électricité, actant ainsi la sortie progressive du bouclier tarifaire, le gouvernement souhaitant alléger la charge sur les finances publiques.