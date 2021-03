Electricité : la sécurité d'approvisionnement "sous vigilance" pour les trois prochains hivers

En cause : une plus faible disponibilité du parc nucléaire, dont le planning de maintenance a été bousculé par la crise du Covid-19, et des retards du chantier de l'EPR de Flamanville et du développement des énergies renouvelables.

Des lignes à haute tension dans l'ouest de la France en février 2021. ( AFP / DAMIEN MEYER )

Risques de coupures d'électricité en vue pour les trois prochains hivers. Conséquence de la crise sanitaire mais aussi des retards du chantier de l'EPR de Flamanville et du développement des énergies renouvelables, la sécurité d'approvisionnement électrique de la France restera "sous vigilance" pour la période 2021-2024 , a mis en garde RTE, le gestionnaire du réseau à haute tension, dans son "bilan prévisionnel" du système électrique français à l'horizon 2030, rendu public mercredi 24 mars.

RTE prévoit en effet des marges de sécurité plus réduites avec la plus faible disponibilité du parc nucléaire à la suite de la crise du Covid-19, qui a bousculé le planning de maintenance des réacteurs d'EDF. S'ajoutent les retards du chantier de l'EPR de Flamanville (Manche) mais aussi dans le développement des énergies renouvelables, surtout le solaire et l'éolien en mer.

RTE avait déjà exprimé sa vigilance pour l'hiver 2020-2021, qui s'est finalement passé sans encombre grâce à une météo clémente et à une baisse de la consommation électrique avec la crise.

La situation devrait s'améliorer en 2024-2026 avec la mise en route attendue de l'EPR et de six parcs éoliens en mer, notamment. L'amélioration sera plus nette encore en 2026-2030.

Pour les trois prochains hivers, RTE suggère des pistes pour "retrouver des marges", notamment accélérer le développement des renouvelables et "le maintien en disponibilité ou la conversion à la biomasse de la centrale de Cordemais" (Loire-Atlantique), aujourd'hui au charbon. Alors que la France doit officiellement sortir du charbon d'ici 2022, le gouvernement a déjà expliqué que cette centrale d'EDF pourrait continuer en réalité de fonctionner quelques centaines d'heures par an. EDF y porte aussi un projet de conversion à la biomasse.

Pour 2030, RTE prévoit par ailleurs une hausse modérée de la consommation d'électricité , de l'ordre de 5% par rapport à 2019. Elle sera notamment tirée par la recharge des véhicules électriques mais aussi la production d'hydrogène. La fameuse "pointe" de consommation de 19 heures en hiver devrait cependant diminuer grâce aux mesures d'efficacité et à de nouveaux usages qui ne seront pas concentrés sur cet horaire.

Concernant les émissions de CO2 , RTE calcule qu'elles devraient diminuer de 30 à 40 millions de tonnes par an. C'est en partie le fait de l'évolution du système électrique lui-même mais surtout grâce aux transferts d'usage vers l'électricité (mobilité, production d'hydrogène, procédés industriels, chauffage ou cuisson...) qui limiteront le recours aux énergies fossiles.