Electricité: la facture baissera de 15% au 1er février pour la plupart des foyers

La facture d'électricité de plus de 24 millions d'abonnés au tarif réglementé, baissera finalement de 15% au 1er février ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

La facture d'électricité de la plupart des foyers français, soit plus de 24 millions d'abonnés au tarif réglementé, baissera finalement de 15% au 1er février, une première depuis 2015, a indiqué jeudi la commission de régulation de l'énergie (CRE).

Cette baisse touchera les quelque 20,4 millions de foyers abonnés au "tarif bleu" d'EDF (60% des 34 millions d'abonnés résidentiels) auxquels s'ajoutent les 4 millions d'abonnés à des offres indexées sur ce tarif, et ce malgré le relèvement d'une taxe gouvernementale et la hausse des coûts d'acheminement et de distribution de l'électricité (Turpe).

Pour les 10 millions de particuliers qui ne dépendent pas des tarifs réglementés mais sont abonnés à des offres de marchés, la variation dépendra de leurs fournisseurs, libres de répercuter ou pas ces hausses, en jouant sur leurs marges.

La CRE a calculé l'économie pour des foyers aux tarifs réglementés (qui utilisent l'électricité pour cuisson-eau-chaude-chauffage): la baisse s'élèverait à 651 euros par an pour une famille de quatre personnes en maison ; de 389 euros pour un foyer de trois personnes en appartement et de 107 euros pour un deux personnes.

"C'est la première baisse depuis 2015", a souligné Emmanuelle Wargon, présidente de la CRE, le gendarme du secteur de l'énergie, en officialisant le niveau exact de cette baisse jusqu'ici attendue à -14%, après deux années de fortes hausses sur fond de crise énergétique.

Le repli des cours de l'électricité sur les marchés de gros, après leur forte augmentation en 2021-2022 sur fond de reprise post-Covid puis surtout de guerre en Ukraine, va permettre "une baisse très substantielle" de "la part énergie" de la facture, a souligné Emmanuelle Wargon.

Cela fera plus que compenser les deux hausses appliquées au 1er février.

La taxe sur l'électricité, abaissée à son minimum (1 euro par mégawattheure) pendant la crise énergétique, remontera à son niveau initial, relevé de l'inflation, soit 33,70 euros par mégawattheure pour les particuliers contre 22 euros actuellement, actant ainsi la fin du bouclier tarifaire.

Le tarif de transport et de distribution, un péage payé par les fournisseurs et répercuté aux consommateurs, augmentera lui de 7,7%.