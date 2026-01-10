Electricité, eau et chauffage coupés à Kyiv pour réparer le réseau

Le réseau électrique de Kyiv, sérieusement endommagé par une campagne hivernale de bombardements russes, a été coupé à la demande de l'opérateur du réseau pour faire des réparations, a déclaré samedi la municipalité, alors que la capitale ukrainienne est confrontée à un froid intense.

Les systèmes de distribution d'eau et le chauffage de la ville, ainsi que les transports publics électrifiés, ont également cessé de fonctionner en raison de la coupure d'électricité, a indiqué l'administration de la ville sur Telegram.

Elle a précisé que des réparations étaient en cours, mais n'a pas indiqué combien de temps les systèmes resteraient hors service.

La moitié des immeubles de Kyiv étaient privés de chauffage vendredi après la dernière attaque nocturne russe en date, alors que les températures sont descendues en dessous de -10°C.

(Rédigé par Max Hunder, version française Tangi Salaün)