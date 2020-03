Électricité : comment éviter le black-out

La Force d'action rapide nucléaire est prête. Dans l'hypothèse où l'épidémie de coronavirus s'aggraverait, EDF l'a dotée de vivres, de lits de camp et de matériel de soins supplémentaires. Ses 300 agents, répartis sur cinq sites, sont prêts à intervenir, en hélicoptère, en barge, ou encore en camion tout-terrain. Formé d'agents très pointus, qui multiplient les exercices tout au long de l'année, ce GIGN du nucléaire peut prendre les commandes d'une centrale nucléaire avec une équipe réduite, en urgence. Ça n'est encore jamais arrivé. La Force d'action rapide nucléaire (Farn), créée au début des années 2000, n'est intervenue qu'une fois, pour une opération qui n'avait pas de lien avec le nucléaire. C'était à Saint-Martin, après le passage du cyclone Irma, en 2017. Mais EDF veille au grain. L'entreprise publique doit garantir la production d'électricité, quelle que soit l'étendue de l'épidémie.À lire aussi Le déficit porté à presque 4 % du PIB en 2020Toute la filière s'est adaptée pour faire face à ses effets potentiels sur la production et la distribution d'électricité. Le premier de ces effets, c'est l'absentéisme des agents chargés, surtout dans les centrales nucléaires et hydrauliques, de produire les électrons. EDF a suspecté plusieurs cas, notamment dans sa centrale normande de Flamanville. L'électricien a donc déclenché un plan de continuité d'activité pour ces deux réacteurs (alors à l'arrêt), réduisant...