Elections régionales en Italie : l'extrême droite de Salvini devancée par la gauche

L'élection régionale en Émilie-Romagne en Italie, dimanche, devait être pour Matteo Salvini, l'ex-ministre de l'Intérieur, la rampe de lancement pour permettre à la Ligue, le parti d'extrême droite de reconquérir le pouvoir. Mais malgré une campagne menée tambours battants par « le Capitaine », le nom donné par ses soutiens, le parti de la Ligue a été devancée par la gauche.Le président sortant de la région, Stefano Bonaccini (Parti démocrate, centre gauche), était en tête avec un score d'environ 50 % selon les résultats partiels contre 43 % pour son adversaire Lucia Borgonzoni de la Ligue. L'élection a été marquée par une très forte participation de 67 %, contre 37 % lors des précédentes régionales de 2014.Il faut dire que la candidate de la Ligue, Lucia Borgonzoni, a été totalement éclipsée par Matteo Salvini pendant la campagne qui a organisé des meetings quotidiens et a inondé les médias sociaux de photos de lui en train de déguster du jambon de Parme ou du parmesan, deux spécialités régionales internationalement connues. LIRE AUSSI > Comment Salvini a voulu prendre à la gauche son bastionDans le camp adverse, le président de région sortant et candidat du centre gauche lui a opposé sa bonne gestion et les résultats économiques de la région, qui affiche un taux de chômage de 5,9 % (contre 9,7 % au plan national) et une croissance de 2,2 % en 2018.Par ailleurs, la gauche a aussi profité de la dynamique anti-salvinienne créée par les Sardines, un mouvement de jeunes né dans la région il y a deux mois et vite devenu un symbole national de la protestation contre l'extrême droite.« Quelque chose va changer à Rome »Reste que pour Matteo Salvini les enjeux étaient de taille. Il avait prévenu qu'en cas de victoire, il aurait immédiatement exigé dès lundi des législatives anticipées. Dimanche, en reconnaissant à demi-mot sa défaite, il a expliqué qu'« après 70 ans, il y a eu un vrai ...