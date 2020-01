Elections régionales en Italie : comment Salvini veut prendre à la gauche son bastion

Quand Matteo Salvini mène campagne pour les élections régionales en Emilie-Romagne, il le fait à sa manière. Tonitruante et musclée. Mardi soir, accompagné de policiers assurant sa protection, l'ex-ministre de l'Intérieur italien a débarqué au Pilastro, une banlieue populaire de Bologne, et sonné à l'interphone d'une maison. « Excusez-moi, on me dit que c'est de chez vous que part le trafic de drogue dans la cité, c'est vrai ou c'est une erreur ? » balance cash, sous l'œil des caméras qui l'entourent, le leader de la Lega (la Ligue, extrême droite). C'est une septuagénaire habitante du quartier, marquée par un drame familial lié à la drogue, qui a passé le tuyau sur les présumés dealers à l'ancien homme fort du gouvernement, ravi de rejouer son rôle favori de shérif. Ce soir-là, il n'arrêtera personne, devra tourner casaque sous les huées de jeunes beuglant « Salvini vaffa... » (Salvini va te faire...) et les chœurs des plus âgés chantant « Bella ciao », l'hymne des antifascistes dans cette campagne sous haute tension. LIRE AUSSI > Les «Sardines», ce mouvement anti-Salvini né en Emilie-Romagne C'est que le scrutin du dimanche 26 janvier a beau être local - la Calabre aussi votera -, il fait figure de test national. A Rome, la coalition au pouvoir entre le Mouvement 5 étoiles (M5S, populiste de gauche) moribond et le Parti démocrate (PD, centre gauche) ultraminoritaire en voix dans le pays, paraît des plus fragiles. S'il l'emporte dans le fief historique de gauche d'Emilie-Romagne, ce qui serait un séisme politique, Matteo Salvini, qui a déjà empoché plusieurs régions, ira voir le Premier ministre Giuseppe Conte au Palais Chigi - Matignon romain - pour lui remettre, dit-il, un « avis d'expulsion ». Et exiger la tenue d'élections législatives anticipées.« Une terre baignée du sang des résistants au fascisme »Le chef d'extrême droite n'a pas digéré son ...