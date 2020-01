Elections régionales en Italie : après sa défaite, Salvini peut-il rebondir ?

Vaincu dimanche aux élections régionales en Emilie-Romagne, Matteo Salvini a perdu son pari. Le chef de la Lega (Ligue, extrême droite) comptait sur la conquête de cette région, bastion historique de la gauche -- communiste puis social-démocrate -- depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la chute du fascisme, pour marcher sur Rome. Plus exactement, pour arracher la démission de la coalition gouvernementale -- entre les populistes de gauche du Mouvement 5 étoiles (M5S) et le Parti démocratique (PD) de centre-gauche --, vacillante, et exiger des élections législatives anticipées. Faute de ce trophée émilien, le Capitaine -- surnom de Salvini -- doit revoir ses plans.En Emilie, rien ne s'est passé comme prévu pour Salvini, qui a mené une campagne musclée sur le terrain durant des semaines, au point d'éclipser sa candidate au poste de gouverneur, Lucia Borgonzoni. Le président sortant de la région, Stefano Bonaccini (PD), devance nettement (51,4% des voix, selon les résultats officiels diffusés ce lundi.) sa rivale de la Ligue (43,6%). « Pour la première fois depuis soixante-dix ans, il y a eu un vrai match en Emilie-Romagne, tente de se consoler le Capitaine défait. Autrefois, le match était fini avant d'avoir démarré. »Un mouvement citoyen a fait barrage au Capitaine« Quel malheur, cette région est rouge depuis toujours et rien ne bouge, au moins Salvini se serait occupé de nous, les petites gens », se désole Patrizia, ex-institutrice de maternelle à la retraite, à Bologne. « Notre région est prospère, accueillante aux étrangers, nous avons le meilleur système de santé du pays et le taux de chômage le plus bas (NDLR, 5,9 % contre 9,7 % sur le plan national), l'Europe prend même l'Emilie en modèle : pourquoi aurait-on changé un modèle qui gagne ? » vante au contraire Marwa, 27 ans, employée de banque à Reggio Emilia.La gauche doit l'essentiel de sa victoire à la mobilisation des Sardines. Ce ...