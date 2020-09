Elections régionales en Île-de-France : Valérie Pécresse en tête des intentions de vote, selon un sondage

Selon ce même sondage, les thèmes prioritaires pour les Franciliens sont la santé et la lutte contre l'épidémie de Covid-19, l'éducation et la lutte contre la délinquance.

La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse, le 2 septembre 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche en Île-de-France, la présidente sortante de la région Valérie Pécresse (Libres!) arriverait en tête. Selon un sondage Ifop réalisé pour Europe 1 et La Tribune diffusé lundi, 29% des personnes interrogées voterait ainsi pour une liste de la majorité régionale soutenue par Les Républicains, l'UDI et le MoDem et conduite par la présidente sortante.

Une liste de La République En Marche conduite par Jean-Michel Blanquer arriverait deuxième avec 19% des voix, suivie, en troisième position, d'une liste d'Europe Ecologie Les Verts et de Génération.s, conduite par Julien Bayou, avec 16% des voix. Une liste du Rassemblement National, conduite par Jordan Bardella, arriverait en quatrième position avec 14% des voix. Loin derriève, se trouveraient une liste du Parti Socialiste et du Parti Communiste conduite par Rachid Temal (9%) puis une liste de la France insoumise conduite par Clémentine Autain (7,5%).

Dans l'hypothèse d'une alliance PS-EELV au premier tour, une liste de Valérie Pécresse arriverait également en tête , avec 31% des voix, devant une liste EELV-PS-PC-Génération.s conduite par Julien Bayou (22%). Une liste LREM conduite par Jean-Michel Blanquer arriverait en troisième position avec 19% des voix.

Par ailleurs, les Franciliens estiment que parmi les thèmes prioritaires pour "les mois qui viennent", se trouvent en premier lieu la santé (86%), la lutte contre l'épidémie de Covid-19 (78%), l'éducation (73%) et la lutte contre la délinquance (72%).

Les élections régionales doivent se tenir en mars 2021 .

Sondage réalisé auprès d'un échantillon de 1.004 personnes, représentatif de la population de la région Île-de-France âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Au sein de cet échantillon, 902 personnes inscrites sur les listes électorales ont été interrogées plus précisément sur leur intention de vote. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 28 août au 2 septembre. Marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.