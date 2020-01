Elections municipales : Rouen peut passer du rose au vert

Des tramways qui s'étirent, des bus au bio diesel s'insinuant entre les églises gothiques et les palais classiques, le quartier Rouen-Flaubert est tout juste sorti de terre... L'écologie, dans la capitale normande, inscrite depuis des années dans le paysage urbain, reste au cœur des préoccupations des habitants.Une priorité dont semblent bénéficier les Verts que plusieurs sondages placent en tête des six listes en lice pour les municipales. Les écologistes devanceraient ainsi, avec 23 à 24 % des intentions de vote, les socialistes, aux commandes de la ville depuis 1995 (sauf entre 2001 et 2008) avec... les écologistes dans leur majorité.A Rouen, l'incendie de Lubrizol -- en septembre, un feu avait pris dans une zone de stockage de l'usine chimique -- hante encore tous les esprits. « Si les Verts étaient vraiment à la tête de Rouen, ils en auraient fait une priorité, estime Djeina, 20 ans. Au moment du drame, je travaillais dans un salon d'esthétique en face de l'usine et mon employeur m'a forcé à y retourner dès le lendemain. Les Verts auraient interdit cela ! »Un avis qui ne fait, cependant, pas l'unanimité. « Pour moi, Lubrizol est la preuve que les politiques non seulement ne peuvent pas tout faire mais qu'ils ne peuvent rien faire, s'agace une commerçante. La prochaine fois, je m'abstiendrai. » Jean-Michel Bérégovoy, neveu de l'ancien Premier ministre, et tête de liste EELV à Rouen/DR Une crise de confiance dont sont conscients les Verts qui préfèrent insister sur leur action de fond. « Notre audience était déjà sensible aux Européennes, insiste Jean-Michel Bérégovoy, neveu de l'ancien Premier ministre, et tête de liste EELV à Rouen. Les Rouennais savent que si nous n'étions pas dans la majorité au Conseil municipal, la végétalisation des « quais bas », les circuits courts dans les cantines scolaires ou la rénovation thermique des bâtiments publics n'auraient pas pu se faire. ...