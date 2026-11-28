Les Taïwanais étaient appelés aux urnes samedi pour des élections municipales, tandis que la Chine a déployé des avions militaires autour de l'île.

La campagne électorale s'est concentrée sur des thèmes tels que les transports et l'environnement. Bien que les résultats, attendus en début de soirée, n'auront pas d'incidence directe sur la politique vis-à-vis de la Chine, Pékin n'a cessé d'intervenir et de maintenir la pression militaire.

La Chine, qui revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire et n'exclut pas le recours à la force pour placer l'île sous son contrôle, estime que le candidat du Parti démocratique progressiste (DPP) à la mairie de Taipei, Puma Shen, est un "traître" qui brandit la carte de la menace chinoise pour inciter les électeurs à voter pour lui.

Le DPP, qui rejette la politique d'une seule Chine prônée par Pékin, est le parti politique au pouvoir à Taïwan au niveau national - que ce soit au niveau de la présidence ou du gouvernement - mais a vu son implantation locale être fortement écornée par sa défaite aux municipales de 2022.

Puma Shen, recherché par la police chinoise pour "séparatisme", a déclaré à Reuters ce mois-ci que les autorités chinoises ne l'avaient jamais contacté et que, quel que soit le vainqueur, l'élection à Taipei serait une victoire pour la démocratie face aux pressions de la Chine.

Puma Shen, un universitaire spécialisé en criminologie et devenu député en 2024, défie l'élu sortant Chiang Wan-an, membre du Kuomintang (KMT) le principal parti d'opposition, plus favorable à un rapprochement avec Pékin.

Les bureaux de vote fermeront leurs portes à 16h00 (08h00 GMT).

Taïwan a déclaré vendredi avoir détecté 30 avions militaires chinois opérant autour de l'île, dont 26 ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan pour mener une "patrouille conjointe de préparation au combat" avec des navires de guerre, selon le ministère de la Défense.

(Ben Blanchard et Yimou Lee; version française Camille Raynaud)