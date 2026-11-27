Elections locales à Taïwan où les autorités craignent des interférences de Pékin

Des drapeaux taïwanais à Koelung, le 12 octobre 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Les Taïwanais se préparent à voter samedi pour les élections locales qui se tiennent tous les quatre ans après que le gouvernement a mis en garde contre un risque d'interférences de Pékin.

La Chine, qui affirme que Taïwan fait partie de son territoire et menace de recourir à la force pour s'en emparer, s'intéresse de près aux scrutins dans cette île de 23,5 millions d'habitants.

Près de 11.000 sièges, notamment des maires et des magistrats, dans les 22 villes et comtés de cette démocratie insulaire, sont en jeu.

Les bureaux de vote ouvriront à 08H00 (00H00 GMT) et fermeront à 16H00. Les résultats doivent être annoncés dans la soirée.

Le maire de Taipei, Chiang Wan-an (c), lors d'un meeting de campagne à Taipei, le 27 novembre 2026 sur l'île de Taïwan ( AFP / Punit PARANJPE )

Le Kuomintang (KMT), le parti le plus ancien de Taïwan, favorable à des liens plus étroits avec la Chine, est confronté au défi de défendre les 14 sièges de villes et de comtés qu'il a remportés en 2022.

Le Parti démocrate progressiste (DPP) du président Lai Ching-te cherche, lui, à améliorer son score actuel de cinq sièges.

À l'approche du jour du vote, les candidats des deux principaux partis ont évité d'aborder la menace que représente la Chine, préférant se concentrer sur les questions de pouvoir d'achat.

Des partisans du maire de Taipei, Chiang Wan-an, lors d'un meeting de campagne à Taipei, le 27 novembre 2026 sur l'île de Taïwan ( AFP / Punit PARANJPE )

Mais le Conseil des affaires continentales (MAC), l'organe taïwanais chargé de la politique vis-à-vis de la Chine, a affirmé que Pékin avait recouru à différentes tactiques pour tenter d'influencer le résultat. Le MAC a parlé de "guerre cognitive" et de "répression transnationale".

Dans la capitale Taipei, aux mains du Kuomintang depuis près de 30 ans, le maire Chiang Wan-an, qui est considéré comme un potentiel futur candidat à la présidence, affronte son rival du DPP, le député Puma Shen.

Rubans partisans

Ce dernier est entré en lice en position d'outsider. Mais il a réussi à se propulser au coude-à-coude avec son adversaire pro-Pékin, attirant des foules considérables à ses rassemblements.

Le candidat à la mairie de Tapei, le député Puma Shen du Parti démocrate progressif, lors d'un rassemblement de campagne, le 27 novembre 2026 à Taipei, sur l'île de Taïwan ( AFP / I-Hwa Cheng )

Puma Shen est un critique virulent de la Chine, où il est recherché par la police pour des "activités séparatistes" criminelles présumées.

À Taipei, où l'élection est serrée, les habitants ont fabriqué et distribué des rubans pour promouvoir leur candidat préféré.

Ces rubans, larges de plusieurs centimètres et longs de plus d'un demi-mètre, ont rencontré un immense succès parmi les partisans de Puma Shen, qui en décorent leur boutique, les nouent dans leurs cheveux, sur des sacs, ou les attachent à leurs animaux de compagnie.

Jason Yang, propriétaire d'un café âgé d'une soixantaine d'années, a ainsi décidé d'imprimer ses propres rubans pour témoigner son soutien à son candidat préféré, Puma Shen.

"Je pense en avoir imprimé environ 1.000 au total", dit le commerçant qui les expose sur une table près de l'entrée pour que les gens puissent en prendre.

Un employé prépare un repas dans un restaurant décoré de rubans aux couleurs du candidat Puma Shen à la marie de Taipei, le 26 novembre 2026 sur l'île de Taïwan ( AFP / I-Hwa Cheng )

L'élection du maire de Nouveau Taipei, la plus grande ville de Taïwan et autre bastion du KMT, est également suivie de près.

Les analystes soulignent que les élections locales ne constituent pas un indicateur fiable de la manière dont les citoyens pourraient voter en 2028 pour les prochaines élections présidentielles.

Mais les résultats de samedi pourraient peser sur le processus de sélection du candidat présidentiel des partis.