Elections locales à Taïwan, bataille serrée pour la mairie de Taipei

Des drapeaux taïwanais à Koelung, le 12 octobre 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Les Taïwanais font la queue devant écoles et temples de Taipei pour départager l'actuel maire pro-Pékin de son rival fervent critique, très serrés, dans le cadre des élections locales qui se tiennent samedi dans l'île revendiquée par la Chine.

Près de 11.000 sièges, notamment des maires et des magistrats, dans les 22 villes et comtés de l'île de 23,5 millions d'habitants, sont en jeu dans ce scrutin qui se tient tous les quatre ans.

A Taipei, les journalistes de l'AFP ont vu dès l'ouverture des bureaux de vote à 08H00 (00H00 GMT) les électeurs arriver pour décider de faire ou non du candidat Puma Shen, virulent critique de la Chine, le premier maire de la capitale issue du Parti démocrate progressiste (PDP) en près de 30 ans.

Les bureaux de vote fermeront à 16H00 et les résultats doivent être annoncés dans la soirée.

Le maire de Taipei, Chiang Wan-an (c), lors d'un meeting de campagne à Taipei, le 27 novembre 2026 sur l'île de Taïwan ( AFP / Punit PARANJPE )

Le gouvernement a mis en garde contre un risque d'interférences de la Chine, qui considère que Taïwan fait partie de son territoire et menace de recourir à la force pour s'en emparer.

Le Kuomintang (KMT), le parti le plus ancien de Taïwan, favorable à des liens plus étroits avec la Chine, est confronté au défi de défendre les 14 sièges de villes et de comtés qu'il a remportés en 2022.

Le PDP du président Lai Ching-te cherche, lui, à améliorer son score actuel de cinq sièges.

A l'approche du scrutin, le Conseil des affaires continentales (MAC), l'organe taïwanais chargé de la politique vis-à-vis de la Chine, a affirmé que Pékin avait recouru à différentes tactiques pour tenter d'influencer le résultat. Le MAC a parlé de "guerre cognitive" et de "répression transnationale".

Dans la capitale Taipei, le maire Chiang Wan-an, du Kuomintang, qui est considéré comme un potentiel futur candidat à la présidence, affronte son rival du PDP, le député Puma Shen.

Rubans partisans

Le candidat à la mairie de Tapei, le député Puma Shen du Parti démocrate progressif, lors d'un rassemblement de campagne, le 27 novembre 2026 à Taipei, sur l'île de Taïwan ( AFP / I-Hwa Cheng )

Ce dernier est entré en lice en position d'outsider. Mais il a réussi à se propulser au coude-à-coude avec son adversaire pro-Pékin, attirant des foules considérables à ses rassemblements.

Puma Shen est un critique virulent de la Chine, où il est recherché par la police pour des "activités séparatistes" criminelles présumées.

La participation des électeurs indécis et des jeunes déterminera l'issue de cette "course très serrée", a déclaré Liu Jia-wei, professeure en sciences politiques à l'Université nationale de Taipei, avant l'élection.

À Taipei, les habitants ont fabriqué et distribué des rubans longs de plus d'un demi-mètre pour promouvoir leur candidat préféré.

Ils ont rencontré un immense succès parmi les partisans de Puma Shen, qui en décorent leur boutique, les nouent dans leurs cheveux, sur des sacs, ou les attachent à leurs animaux de compagnie.

Jason Yang, propriétaire d'un café âgé d'une soixantaine d'années, a ainsi décidé d'imprimer ses propres rubans pour témoigner son soutien à son candidat préféré, Puma Shen.

Un employé prépare un repas dans un restaurant décoré de rubans aux couleurs du candidat Puma Shen à la marie de Taipei, le 26 novembre 2026 sur l'île de Taïwan ( AFP / I-Hwa Cheng )

"Je pense en avoir imprimé environ 1.000 au total", dit le commerçant qui les expose sur une table près de l'entrée pour que les gens puissent en prendre.

L'élection du maire de Nouveau Taipei, la plus grande ville de Taïwan et autre bastion du KMT, est également suivie de près.

Les analystes soulignent que les élections locales ne constituent pas un indicateur fiable de la manière dont les citoyens pourraient voter en 2028 pour les prochaines élections présidentielles.

Mais les résultats de samedi pourraient peser sur le processus de sélection du candidat présidentiel des partis.