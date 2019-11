Elections législatives : en Espagne aussi, l'extrême droite perce

Les Espagnols se sont rendus aux urnes pour la quatrième fois en quatre ans, mais il en ressort un panorama politique encore plus confus dans un contexte de participation en baisse. Le blocage politique qui paralyse le pays depuis sept mois va donc se prolonger.Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, n'a pas réussi son pari de renforcer considérablement son nombre de sièges au Parlement. Il arrive certes en tête mais il stagne par rapport à son score d'il y a six mois (27 % des voix selon les premiers sondages). Les socialistes perdent quelques sièges et s'éloignent un peu plus de la majorité absolue. S'ils veulent conserver le pouvoir, ils devront faire alliance avec Podemos (gauche radicale) et les nationalistes basques et catalans. Or, c'est justement l'incapacité de ces formations à s'entendre qui a conduit à cette répétition électorale.À droite, le parti populaire progresse (20 % des voix) mais pas suffisamment pour espérer prendre le pouvoir. C'est en réalité à l'extrême droite qu'on faisait la fête ce dimanche soir. Vox double son score (16 % des voix) et devient la troisième force politique espagnole. Inconnu du grand public il y a encore un an, le parti ultranationaliste de Santiago Abascal a surfé sur la crise catalane plus que sur la crise migratoire. « Les indépendantistes veulent nous arracher un bras, une partie de ce qui nous appartient », s'indignait Maria José, retraitée, à la sortie d'un bureau de vote de Madrid. « J'ai voté Vox pour qu'ils remettent un peu d'ordre en Catalogne ! »« C'est un vote de protestation »Les émeutes et les violences qui ont eu lieu à Barcelone après les récentes condamnations de neuf dirigeants indépendantistes ont monopolisé les débats électoraux. Toute la campagne a tourné autour de la crise catalane. « C'est un vote de protestation », précise le politologue Gabriel Colomé. « Ce sont des gens qui ne sont pas d'extrême droite, mais ...