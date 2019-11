Élections législatives au Cameroun : Maurice Kamto n'en sera pas

Le 9 février 2020, les Camerounais se rendront aux urnes pour élire leurs députés et leurs maires. Maurice Kamto n'en sera pas. Le principal opposant du pays a appelé, à quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures, au boycott des élections. Il a souhaité que « tous les partis politiques de l'opposition, l'ensemble de la société civile, les organisations et autres forces religieuses » suivent son appel, effectué depuis le siège de son parti. La raison ? Les violences meurtrières régulières, qui sévissent dans certaines régions du pays. Pour le dirigeant du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), le scrutin « ne ramènera pas la paix dans notre pays ».Depuis deux ans, le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun ? qui compte pour 16 % de la population camerounaise ? sont le théâtre d'un conflit qui oppose indépendantistes anglophones à l'armée, et qui aurait fait près de 3 000 morts, d'après des ONG. « Organiser des élections au Cameroun aujourd'hui, qui plus est des élections locales, sans avoir rétabli la paix dans ces régions [?] c'est donner le message que (les) populations (de ces régions) ne sont pas des Camerounais et, ce faisant, consacrer la partition de fait du pays », a déclaré Maurice Kamto.Lire aussi Crise anglophone au Cameroun : et si on y posait un autre regard !Vers « une nouvelle crise post-électorale » ?Autre point de discorde pour l'ancien rival de Paul Biya à l'élection...