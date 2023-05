Elections en Turquie: forte mobilisation des citoyens pour un scrutin serré

Le président Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans et candidat à sa réélection, a voté dimanche dans le quartier conservateur d'Üsküdar sur la rive asiatique d'Istanbul. istanbul, 14 mai 2023 ( POOL / UMIT BEKTAS )

Les deux principaux candidats à la présidentielle en Turquie, dont le président sortant Recep Tayyip Erdogan, ont déposé leur bulletin dans l'urne dimanche à la mi-journée pour un scrutin qui s'annonce serré et draine, depuis l'ouverture des bureaux, de longues files d'attente à travers le pays.

Arrivé à la mi-journée dans son bureau de vote d'Üsküdar, quartier conservateur sur la rive asiatique d'Istanbul, M. Erdogan, les traits fatigués, a souhaité "un avenir profitable au pays et à la démocratie turque", soulignant "l'enthousiasme des électeurs" en particulier dans les zones affectées par le séisme du 6 février qui a fait au moins 50.000 morts.

Sans faire le moindre pronostic, il a indiqué qu'il suivrait les résultats attendus dans la soirée "depuis Istanbul".

Le candidat de l'opposition à la présidentielle en Turquie Kemal Kilçdaroglu arrive pour voter dimanche à Ankara. Ankara 14 mai 2023 ( AFP / BULENT KILIC )

Peu auparavant, le principal candidat de l'opposition avait été le premier des deux à déposer son bulletin à Ankara: "La démocratie nous a manqué", a déclaré le social-démocrate Kemal Kiliçdaroglu, tout sourire. "Vous verrez, le printemps va revenir dans ce pays, si Dieu le veut, et il durera pour toujours", a-t-il ajouté en reprenant un de ses slogans de campagne.

Le duel s'annonce serré pour choisir le treizième président du pays - le troisième au suffrage universel direct, un siècle après la fondation de la République, plus divisée que jamais -.

- Polarisés -

Polarisés entre le président islamo-conservateur Erdogan, 69 ans, au pouvoir depuis vingt ans, et son adversaire Kemal Kiliçdaroglu, 74 ans, à la tête d'un parti social-démocrate et laïque CHP, les électeurs doivent accorder à l'un des deux au moins 50% des voix plus une pour assurer sa victoire au premier tour.

"Ce qui compte, c'est de ne pas diviser la Turquie", commente Recep Turktan, 67 ans qui patiente devant son bureau à Üsküdar.

Au total 64 millions d'électeurs, qui éliront aussi leur Parlement, sont inscrits dans près de 200.000 bureaux à travers ce pays de 85 millions d'habitants, traditionnellement assidu aux urnes avec des taux de participation supérieurs à 80%.

Un troisième candidat, Sinan Ogan, est crédité de quelques points.

Dans une ambiance festive en ce jour de Fête des Mères en Turquie, les électeurs se pressent dans la bonne humeur.

"L'économie n'est pas la priorité, nous devons commencer par la base: restaurer les droits humains et la démocratie, regagner notre dignité", juge Hande Tekay, 55 ans, dans le quartier huppé de Sisli, à Istanbul.

"Pour le dire simplement, on veut la révolution française: +Egalité, liberté, fraternité+, parce que ces vingt dernières années tout ça a disparu", renchérit Ulvy Aminci, 58 ans, jean bleu et tatouage sur la main.

"Je dis +continuez+ avec Erdogan", implore au contraire Nurcan Soyer, foulard sur la tête, devant le bureau de vote d'Erdogan.

- Blessures -

Dans la ville meurtrie d'Antakya, l'ancienne Antioche (sud) ruinée par le séisme, Mehmet Topaloglu est arrivé parmi les premiers : "Il faut du changement, ça suffit".

Les blessures restent vives trois mois après le drame: "Avant même le séisme mon vote était défini, mais avec le séisme ça s'est confirmé", lâche Aylin Karakas, 23 ans, étudiante en architecture qui vient de voter dans un isoloir de fortune installé dans un conteneur.

Un électeur de Diyarbakir (sud-est) depose son vote dans pour l'élection présidentielle dimanche dans lma ville à majorité kurde. Diyarbakir le 14 mai 2023. ( AFP / Ilyas AKENGIN )

M. Kiliçdaroglu, chef du CHP, le parti de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la Turquie moderne, emmène un front uni de six partis de la droite nationaliste au centre-gauche libéral. Il a en outre reçu le soutien du parti prokurde HDP, troisième force politique du pays.

En 2018, lors de la dernière présidentielle, le chef de l'Etat l'avait emporté au premier tour avec plus de 52,5 % des voix. Un ballotage, qui obligerait à un second tour le 28 mai, constituerait déjà pour lui un revers.

M. Erdogan a promis de respecter le verdict des urnes, surveillées par des centaines de milliers de scrutateurs des deux camps et dont il a toujours tiré sa légitimité.

Les deux principaux candidats à l'élection présidentielle turque: le sortant Recep Tayyip Erdogan (gauche) et son principal adversaire Kemal Kiliçdaroglu (droite) ( AFP / Adem ALTAN )

Il se présente cette fois à un pays usé par une crise économique, avec une monnaie dévaluée de moitié en deux ans et une inflation qui a dépassé les 85% à l'automne.

Face à lui, Kemal Kiliçdaroglu a joué la carte de l'apaisement, promettant le rétablissement de l'Etat de droit et le respect des institutions, malmenés au cours des dix dernières années par la dérive autocratique de M. Erdogan.

Selon les sondages, ses discours brefs, calmes, à rebours des envolées et invectives de M. Erdogan, ont séduit une majorité des plus de 5 millions de jeunes Turcs qui voteront pour la première fois.

Le candidat à l'élection présidentielle turque Kemal Kiliçdaroglu (au centre) devant le mausolée Anitkabir à Ankara, le 13 mai 2023 ( AFP / BULENT KILIC )

- "Transition en douceur" -

Pour le politologue Ahmet Insel, en exil à Paris, "la défaite d'Erdogan montrerait qu'on peut sortir d'une autocratie bien installée par la voie des urnes."

Le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'un meeting de campagne à Istanbul, le 12 mai 2023 ( AFP / OZAN KOSE )

Une forme de "printemps turc" qui sera scruté de près à l'étranger. Car la Turquie, membre de l'Otan, jouit d'une position unique entre Europe et Moyen-Orient, et est un acteur diplomatique majeur.

Les bureaux de vote fermeront à 17H00 (14H00 GMT).