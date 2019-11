Élections en Namibie : la lente désintégration du parti de l'indépendance

Le parti au pouvoir signera-t-il une énième victoire dans les urnes ? Les électeurs sont en tout cas invités, ce mercredi 27 novembre, à élire leur président et les 104 députés qui siègeront à l'Assemblée nationale. Dans cette ancienne colonie dirigée par l'Allemagne puis par l'Afrique du Sud jusqu'en 1989, le suspense n'est pas vraiment insoutenable. Car si ailleurs, au Mozambique, en Afrique du Sud ou en Angola, les mouvements de libération ont perdu avec les années la confiance d'une partie de la population, le Swapo, lui, a remporté tous les suffrages jusqu'en 2014. Cette année-là, le candidat à la présidentielle pour le parti et actuel président Hage Geingob avait récolté 87 % des voix.Cinq ans plus tard, les Namibiens seront-ils aussi dithyrambiques ? Pas sûr. Car la corruption et les scandales qui l'accompagnent sont passés par là. « Le Swapo qui fait face à l'électorat n'est plus le même que celui de ces jours grisants de 1989, lorsque le peuple fièrement et les larmes aux yeux s'alignait pour voter pour Sam Nujoma », regrette le journal local The Windhoek Observer. À l'époque, pour les premières élections démocratiques du pays, la participation avait atteint des records. Près de 97 % des 700 000 électeurs s'étaient déplacés. Les récentes démissions « forcées » de deux ministres du gouvernement ont sérieusement entaillé la popularité du parti au pouvoir.Un parti miné par la corruptionBernard Esau et...