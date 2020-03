Élections en Guinée : le oui l'emporte avec 91,59 %

La nouvelle Constitution proposée par le président guinéen Alpha Condé a recueilli plus de 90 % de « oui » lors du référendum du 22 mars boycotté par l'opposition, a indiqué vendredi 27 mars la commission électorale qui publiait les premiers résultats provisoires. La proposition a donc recueilli 91,59 % de « oui » et 8,41 % de « non », pour un taux de participation estimé à 61 %, a dit aux journalistes le président de la commission, Amadou Salifou Kébé.

Désormais, la Guinée se voit forte d'une Constitution « qui répond aux besoins actuels » avait vanté le pouvoir, notamment sur les droits des femmes, la lutte contre les mutilations génitales féminines, la gratuité de la scolarité, l'écologie, la répartition des revenus de l'État, selon les textes modifiés. L'élection a été boycottée par l'opposition qui y voit un stratagème du chef de l'État pour briguer, à 82 ans, un troisième mandat fin 2020 et la nouvelle Constitution qui doit l'y aider. Depuis mi-octobre 2019, une crise politique a entraîné le pays dans des violences qui ont fait des dizaines de morts. Des dizaines, voire des centaines de milliers de Guinéens sont descendus dans la rue à l'appel d'un collectif de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile. Avant le vote, plus de 30 civils et un gendarme avaient été tués. Des

