Elections en Algérie : les ressorts de la résilience du Hirak

Alors que se déroule, jeudi, l'élection présidentielle, le régime algérien ne sait plus quels leviers actionner pour neutraliser un mouvement de protestation qui s'inscrit dans la durée.

Ils sont toujours là depuis près de dix mois. Sur les trottoirs de la rue Didouche Mourad ou l'esplanade de la Grande Poste, au cœur d'Alger, le mardi, le vendredi, et à une cadence accélérée à la veille du scrutin présidentiel du 12 décembre, ils ne relâchent la pression. Le jour même de l'élection, ils sont sortis à nouveau au risque d'échauffourées avec la police qui lourdement investi les artères et carrefours de la capitale. Inlassablement, le Hirak, le mouvement de protestation qui réclame un démantèlement du « système » de pouvoir algérien a ainsi occupé les rues de la capitale, et de bien d'autres villes à travers le pays, dans un défi inédit par sa masse et sa durée. « Nous ne sommes pas contre les élections mais nous voulons un scrutin propre, tonne Mohamed A., un fonctionnaire retraité, flottant dans son survêtement de sport. Or cela n'est pas possible avec une bande de bandits et de voleurs. »

La coulée humaine brasse l'Algérie dans toute sa diversité

Autour de lui, la manifestation qui s'ébranle dans les rue du centre d'Alger, bute sur un barrage de policiers protégé de plexiglas, puis bifurque vers une ruelle adjacente pour se recomposer ailleurs, comme une coulée humaine faisant fi de l'obstacle. Cette dernière brasse l'Algérie dans toute sa diversité : jeunes, vieux, femmes voilées ou cheveu libre, barbes pieuses ou look branché. Et ce slogans qui résonnent, accompagnés de mains fouettant la lumière froide d'Alger, « pas de vote avec les gangs », « Etat civil, pas militaire », « les généraux à la poubelle », « vous ne ne ferez pas peur avec la décennie noire », « pouvoir assassin », « c'est vous ou non, on ne s'arrêtera pas ».

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr