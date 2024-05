Elections en Afrique du Sud, les plus incertaines depuis 30 ans

Une sympathisante du Congrès national africain (ANC) regarde une liste de noms pour une réunion de campagne à Philipstown, le 22 mai 2024 en Afrique du Sud ( AFP / MARCO LONGARI )

Les grands partis en Afrique du Sud lancent une dernière tournée de meetings avant les élections générales mercredi, qui promettent d'être les plus contestées depuis 30 ans, le président Cyril Ramaphosa affirmant toutefois vendredi "sentir déjà la douce odeur de la victoire".

Suivi par des centaines de partisans à Soweto, bastion historique du Congrès national africain (ANC) d'où il est originaire, le chef d'Etat de 71 ans s'est arrêté devant l'ancienne maison du premier président noir du pays Nelson Mandela.

"Président, ne vous inquiétez pas, l'ANC va gagner cette élection, que cela leur plaise ou non", a-t-il promis, répétant: "je peux sentir déjà le doux arôme de la victoire".

Le président Cyril Ramaphosa lors d'un meeting de l'ANC à Durban, en Afrique du Sud, le 24 février 2024 ( AFP / RAJESH JANTILAL )

Gangréné par la corruption et tenu pour responsable d'un chômage endémique, une croissance en berne et une criminalité record, le parti historique risque pourtant d'enregistrer un recul inédit. Et même dans le township emblématique de "la lutte" contre l'apartheid, la lassitude est palpable.

"C'est la dernière fois que je donne une chance au gouvernement de Ramaphosa parce qu'on n'a pas de travail, on n'a rien", prévient Boniswa Dludia, infirmière de 44 ans.

Portia Mohloane, 38 ans, au chômage depuis sept longues années, trouve aussi qu'"ils ont eu suffisamment de temps pour changer les choses, on est à bout". Mais elle votera quand même pour l'ANC, comme elle le fait depuis toujours.

En dépit d'un désamour croissant, l'ANC qui compte actuellement 230 sièges de députés sur 400 (57,5%) devrait rester le plus gros parti au Parlement. Mais il pourrait perdre pour la première fois sa majorité absolue, ce qui l'obligerait à forger des alliances pour se maintenir au pouvoir. Car c'est le Parlement fraîchement élu qui désignera le prochain président.

Chris Pappas, star montante du DA, premier parti d'opposition, en campagne à Durban, en Afrique du Sud, le 6 mai 2024 ( AFP / RAJESH JANTILAL )

Selon un dernier sondage du think tank sud-africain Social research foundation (SRF), l'ANC est passé en une semaine de 45,9% à 40,8% des intentions de vote sur la base d'une participation à 60%.

"Il va y avoir des négociations" intenses après ces élections "pas comme les autres", prédit l'analyste politique Sandile Swana.

- "Injuste" -

L'Alliance démocratique (DA), premier parti d'opposition avec 25% des intentions de vote, se réunira en bleu dimanche près de Johannesburg. Dirigée par John Steenhuisen, 48 ans, le mouvement à la tête d'une coalition d'une dizaine de partis promet de "sauver" le pays et prône des réformes libérales, comme la privatisation de certaines entreprises publiques et l'assouplissement du droit du travail.

Portraits de Cyril Ramaphosa et Jacob Zuma ( AFP / OLYMPIA DE MAISMONT )

Les Combattants pour la liberté économique (EFF, gauche radicale) se réuniront en rouge samedi dans le Limpopo (nord-est). Le parti du provocateur Julius Malema pourrait ramasser 10% des voix.

Mais la campagne a été accaparée par l'ex-président Jacob Zuma, 82 ans, ancien pilier du parti historique et ennemi juré du flegmatique président Ramaphosa, créant la surprise en raflant entre 10 et 14% des intentions de vote dans les sondages.

Tête de liste du parti populiste baptisé du nom de la branche armée de l'ANC du temps de la lutte contre l'apartheid, Umkhonto We Sizwe (MK), M. Zuma a été toutefois été déclaré inéligible à dix jours du scrutin, en raison d'une condamnation pour outrage en 2021.

Sa photo apparaîtra toutefois sur les bulletins de vote, déjà imprimés, a précisé la Commission électorale (IEC).

Des partisans du par MK à Johannesburg, le 20 mai 2024 en Afrique du Sud ( AFP / Marco Longari )

"Je vais me battre", a-t-il promis dans un entretien à la BBC cette semaine, dénonçant une décision judiciaire "injuste".

L'inéligibilité du charismatique "JZ" ne devrait pas entamer le vote en faveur du MK, persuadé que "les gens voteront massivement pour Jacob Zuma".

L'ex-président, poussé à la démission en 2018 après une série de scandales et encore jugé pour corruption, bénéficie d'un fervent soutien populaire, notamment dans sa province du Kwazulu-Natal (est).