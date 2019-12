Élections britanniques : Boris Johnson défié à domicile

Les militants d'Ali Milani y croient. Mouillés par un petit crachin inoffensif, ils sont une dizaine à s'être réunis vendredi dans un quartier populaire de l'ouest d'Uxbridge, le fief de Boris Johnson dans la banlieue de Londres. Le candidat du Labour, âgé de 25 ans, musulman et né en Iran, entend bien détrôner le Premier ministre au niveau local.Et le pari n'est pas perdu d'avance. En 2017, le candidat travailliste avait perdu à 5 034 voix près, laissant à Boris Johnson la plus faible majorité pour un Premier ministre depuis 1924, selon le Guardian.Depuis la bouche de métro, il faut traverser un quartier très cossu pour parvenir au rendez-vous des militants Labour. Les maisons s'élargissent à mesure qu'on avance. Certaines comptent parfois 8 fenêtres sur la même façade. Mais à destination, c'est un quartier bien plus populaire qui se présente. « Nous n'allons pas tracter là-bas ! » s'amuse l'un des militants, Neil Edwards,Beaucoup d'indécisLes cibles sont en effet choisies, pas question de perdre de l'énergie à moins d'une semaine du vote, le 12 décembre. « Nous sommes déjà venus démarcher dans ce quartier, explique James, le responsable, qui s'inquiète un peu de voir les militants parler à une journaliste sans avoir été briefés. Nous avons rencontré beaucoup d'indécis, donc aujourd'hui, nous allons juste distribuer des tracts. »Certains des militants sont venus de la circonscription voisine pour prêter main-forte....