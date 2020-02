Élections au Cameroun : une participation faible qui en dit long

Un vote dans le calme, mais sans enthousiasme apparent. Voilà le bilan des scrutins législatif et local, organisés au Cameroun ce dimanche 9 février. Dans ce pays d'Afrique centrale où 75 % des quelque 24 millions de Camerounais ont moins de 35 ans et n'ont connu qu'un seul président ? Paul Biya, 86 ans, dont trente-sept au pouvoir ?, le vote, comme la campagne, n'a pas déplacé les foules. La participation était pourtant l'enjeu principal de ces élections, marquées par le boycott du principal leader de l'opposition Maurice Kamto, chef du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), et organisées dans un contexte sécuritaire tendu. Depuis trois ans, la région anglophone du pays est en effet plongée dans un conflit meurtrier entre les indépendantistes anglophones et l'armée. Des violences qui, d'après des ONG, ont déjà fait plus de 3 000 morts et 700 000 exilés.Et qui dissuadent grandement les électeurs de se rendre aux urnes. À Buea, le chef-lieu du Sud-Ouest, l'une des deux régions où se concentre la minorité anglophone du pays, les bureaux de vote ont été quasiment déserts toute la journée. Policiers et soldats, déployés en nombre en ville, étaient presque les seuls à voter dans certains bureaux. Dans quatre d'entre eux, après la clôture, le nombre de bulletins dans les urnes oscillait entre 10 et 50 % des inscrits, selon un journaliste de l'AFP. « Le vote s'est déroulé dans un calme relatif à Buea, aucun...