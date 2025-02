Elections agricoles: avec une large percée, la CR bouscule l'hégémonie FNSEA-JA

Des militants de la Coordination rurale lors d'une manifestation à Paris juste avant l'ouverture du Salon de l'agriculture en février 2024 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

La Coordination rurale a effectué une large percée aux élections aux chambres d'agriculture, bousculant l'hégémonie historique de l'alliance majoritaire FNSEA-JA, qui reste la première force syndicale du monde agricole, selon des données provisoires.

Les "bonnets jaunes" de la CR, qui avaient appelé à un vote dégagiste contre la FNSEA, se sont félicités jeudi dans un communiqué d'une "victoire historique".

Selon des résultats provisoires rapportés par les Chambres d'agriculture, ils ont remporté une majorité des voix parmi les chefs d'exploitation dans au moins quinze départements, dont le Cher, les Ardennes, la Lozère, la Charente, l'Indre-et-Loire et le Gers. Dans son fief du Lot-et-Garonne, la CR triomphe avec près de 70%.

"Les agriculteurs ont dit stop à la cogestion, responsable de la disparition d'un million de vaches et de 150.000 fermes en 10 ans", a clamé le syndicat.

Avec des "listes arrivées en tête dans plus de 80% des départements", l'alliance FNSEA-JA reste "la première force syndicale du monde agricole", a souligné lors d'une conférence de presse le président de la FNSEA Arnaud Rousseau.

Mais la victoire est "sans aucun triomphalisme", a-t-il ajouté en prenant acte du "basculement d'une quinzaine de chambres d'agriculture".

En Gironde, où la CR revendique la victoire avec six voix d'écart devant la liste FNSEA-JA, le président de la FDSEA Jean-Samuel Eynard accusait le coup: "Les agriculteurs de Gironde ont fait leur choix... Nous avons 3 élus", contre 12 à la CR du fait du mode de scrutin favorisant la liste arrivée en tête.

L'alliance FNSEA-JA a conforté son ancrage dans ses fiefs historiques du nord du pays, de Bretagne et du sud-est, perdant du terrain dans des départements qualifiés d'"intermédiaires", durement frappés par la crise des derniers mois, selon des résultats provisoires publiés par les chambres d'agriculture et le site spécialisé Terre-net.

L'agriculteur indépendant Jérôme Bayle à Toulouse, le 6 février 2025 ( AFP / Ed JONES )

En Haute-Garonne, c'est la liste indépendante soutenue par Jérôme Bayle, figure du mouvement de protestation des agriculteurs début 2024, qui s'est imposée devant l'alliance majoritaire sortante.

"Le monde agricole a besoin de changement. On veut casser le système. Il y a une fracture entre le terrain et le syndicalisme. Nous sommes une région oubliée, on ne se sentait plus représentés", a déclaré à l'AFP Jérôme Bayle, éleveur dans ce département durement frappé par la sécheresse et les maladies animales.

- Recours possibles -

La Confédération paysanne, syndicat qui plaide pour une "réelle transition agroécologique", devrait s'imposer en Ardèche, selon les résultats provisoires publiés par les chambres.

Il y a six ans, moins d'un agriculteur sur deux avait voté et l'alliance FNSEA-JA avait vu son hégémonie confortée.

Cette dernière s'était retrouvée, avec 55,55% des voix, à la tête de 97 chambres sur 101, tandis que la CR (21,5% des suffrages) ne détenait que trois chambres. Avec 20% des voix, la Confédération paysanne n'en avait qu'une, Mayotte, qu'elle conserve pour le moment, le scrutin y ayant été reporté après le cyclone Chido.

Quelque 2,2 millions d'électeurs, dont près de 400.000 chefs d'exploitation mais aussi des retraités, salariés ou propriétaires fonciers, étaient appelés à élire leurs représentants — par voie électronique ou postale — du 15 au 31 janvier.

Les opérations de dépouillement ont eu lieu jeudi dans la plupart des départements, mais certaines préfectures, notamment en Corse ou dans le Cantal, ne proclameront les résultats que vendredi.

Le ministère de l'Agriculture communiquera des résultats une fois l'ensemble des résultats départementaux proclamés.

Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, à Paris, le 13 janvier 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Dans la dernière ligne droite de la campagne, les syndicats ont tous dénoncé des "dysfonctionnements" voire des "irrégularités", laissant présager de nombreux recours.

La campagne a été rude, de l'avis de tous.

Les bonnets jaunes de la CR, adeptes des opérations coup de poing, avaient dénoncé sans relâche la FNSEA. Porteurs d'un discours anti-normes, réclamant la suppression de l'Office français de la biodiversité, ils espéraient ravir 10 à 15 chambres.

En glanant une majorité des chambres départementales en Nouvelle-Aquitaine, la CR pourrait ravir la chambre régionale en mars: ce serait la première en France à échapper au couple FNSEA-JA.

La FNSEA a vu s'exprimer un "vote de la colère" qui "a prospéré sur les promesses non tenues depuis près d'un an par les pouvoirs publics, alimentant ainsi un sentiment d'abandon", selon les morts d'Arnaud Rousseau, président du syndicat.

Acteurs clés, les chambres d'agriculture sont des établissements publics qui conseillent et offrent des prestations aux exploitants, tout en représentant les intérêts agricoles auprès des pouvoirs publics.