Élections à Hong Kong : les pro-démocratie remportent la victoire

Hong Kong est en ébullition après les élections locales de dimanche. Les candidats pro-démocratie ont dominé le scrutin, organisé après six mois d'une contestation anti-gouvernementale intense, émaillés de violences. Ces élections étaient conçues comme une sorte de référendum sur la gestion de cette crise et de cette contestation par le gouvernement pro-Pékin.Au cours d'un rare week-end de répit depuis que le mouvement de contestation a éclaté, les candidats démocrates ont obtenu plus de la moitié des 452 sièges du conseil de district, une première face aux candidats favorables à Pékin disposant de ressources importantes. À 8h du matin (minuit GMT dimanche), d'après les estimations des médias locaux, les candidats pro-démocratie avaient obtenu une majorité d'au moins 333 sièges sur 452, contre environ 52 pour le camp favorable au pouvoir en place.Carrie Lam, sous pressionL'élection des conseillers de district, qui gèrent des questions comme les ordures ménagères ou les trajets des lignes de bus, suscite d'ordinaire peu d'intérêt, mais a fortement mobilisé les Hongkongais cette fois. "La voix de l'opinion publique résonne clair et fort (...) Nous espérons que le gouvernement pourra écouter les exigences des manifestants", a affirmé au South China Morning Post l'un des candidats élus pour le Parti démocrate, Roy Kwong, membre du Conseil législatif.