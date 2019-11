Élections à Hong Kong: Carrie Lam reconnait les "lacunes" du gouvernement

L'heure est à la défaite pour Carrie Lam. Mardi, la cheffe de l'exécutif à Hong Kong, souvent critiquée et peu appréciée par les manifestants réclamant davantage de démocratie, a reconnu que l'échec cuisant des candidats pro-Pékin lors des élections locales de dimanche dans le territoire traduit le mécontentement de la population face à la façon dont a été gérée la crise politique que l'ancienne colonie britannique traverse depuis maintenant plus de cinq mois.Les élections ont révélé l'inquiétude que suscitent "les lacunes du gouvernement, notamment le mécontentement quant au temps nécessaire pour gérer l'instabilité actuelle et, bien sûr, pour mettre fin à la violence", a déclaré Carrie Lam lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Carrie Lam, dont les manifestants antigouvernementaux réclament le départ, a remercié les habitants du territoire semi-autonome d'avoir voté dans un climat pacifique.90 % des sièges remportés par les pro-démocratieLes élections locales ont donné lieu à une victoire historique des candidats pro-démocratie, lesquels ont obtenu près de 90 % des 452 sièges du conseil de district contre seulement une centaine lors du précédent scrutin il y a quatre ans. D'après les données officielles, le taux de participation a presque doublé par rapport à 2015 pour dépasser 71 % dans la ville de 7,4 millions d'habitants, au cours d'un rare week-end de répit depuis que le mouvement de contestation a...