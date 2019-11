Élection présidentielle américaine : Bloomberg, l'invité surprise

Il est milliardaire, blanc, new-yorkais, a plus de 70 ans, s'est fait accuser plusieurs fois de sexisme et se présente à la présidentielle après avoir changé de parti. Donald Trump? ? Non? ! Michael Bloomberg. Après des semaines de spéculation, l'ex-maire de New York a enfin annoncé sa candidature aux primaires démocrates. Dans son annonce sur son site, l'homme d'affaires de 77 ans, à la tête d'un empire de médias et de services financiers, se présente comme la solution à 50 milliards de dollars pour vaincre Donald Trump, qui « représente une menace existentielle à (leur) pays et à (leurs) valeurs ». Changer de président et « reconstruire l'Amérique sont le plus urgent et le plus important combat de notre vie », tel est le credo de cet « homme d'action habitué à résoudre des problèmes ». C'est simple, lui n'est pas « un bonimenteur ».Michael Bloomberg a plusieurs fois envisagé de se présenter à la présidentielle, y compris en début d'année. Mais il avait abandonné l'idée en estimant qu'il n'avait aucune chance contre Joe Biden, bien plus populaire que lui parmi les électeurs modérés et l'establishment du parti. Inquiet après les mauvais résultats de l'ex-président et la montée des « gauchistes » Warren et Sanders, il a changé d'avis. Sur son site, il s'affiche comme « un nouveau choix pour les démocrates » et peut se targuer de moyens inépuisables. Selon le classement de Forbes, Bloomberg est le...