Election présidentielle algérienne : les votants de France boudent les urnes

En ce début de fin d'après-midi de décembre, la nuit a déjà pris ses quartiers rue des Poissonniers, à Barbès (Paris XVIIIe), dans le nord de la capitale. Dans le café de l'Hôtel de l'Univers, une vingtaine d'hommes d'âges mûrs s'entassent autour des petites tables en bois. Tous sont des nationaux ou des binationaux. Alors, qui va aller voter pour la présidentielle, ce que les Algériens de France peuvent faire depuis le 7 décembre et jusqu'à jeudi, date du scrutin ? Aucune main ne se lève.« Pour les gens au pouvoir à Alger, ici on n'est que des immigrés. Ils ne s'intéressent à nous que pour les élections », peste un des clients du bar. « Et puis on connaît la musique, enchaîne Mohamed, 58 ans, qui travaille dans le bâtiment. On n'a plus confiance dans ce gouvernement. »À quelques mètres de là, rue Dejean célèbre pour son marché exotique, Médi, derrière le comptoir de son bazar, n'ira pas non plus voter. « Les seuls candidats qui se présentent sont tous issus du système. Qu'ils laissent le peuple pouvoir en choisir d'autres », ajoute le trentenaire à la fine petite barbe.« Qu'on nous donne des candidats potables s'ils veulent qu'on aille voter », renchérit Karim, le patron. Né en France et se décrivant comme « pur produit parisien », ce dernier avoue souvent « zapper » devant les informations en provenance d'Algérie : « C'est toujours la même chose et celui qui sera élu ne sera qu'un pantin entre les mains des militaires ».«On voulait un jeune comme Macron, mais il n'y en a pas...»De l'autre côté du boulevard Barbès, à deux pas du métro Château-Rouge, Ilys, le serveur du bar Constellation, a déjà voté dans le passé, mais il boudera cette fois l'isoloir : « Je suis avec le peuple algérien, donc je ne vote pas », cingle-t-il. En remontant plus haut en direction de Montmartre, le Royal Custine offre à sa clientèle la douceur ouatée de ses néons roses et ...