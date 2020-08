Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elche arrache sa place en Liga Reuters • 24/08/2020 à 00:25









Elche arrache sa place en Liga par Adonis Vesin (iDalgo) Il a fallu attendre la fin du temps additionnel d'un match une nouvelle fois pauvre en occasions (un seul tir cadré de chaque côté, comme à l'aller) pour découvrir le promu en Liga. Pere Milla, l'attaquant espagnol de 27 ans, a inscrit le seul but de cette finale en aller-retour (90e+6). Elche était alors en supériorité numérique après l'expulsion de l'avant-centre prolifique de Gérone, Cristhian Stuani (61e). Le coup de tête de Milla envoie Elche en Liga, en compagnie de Cadiz et Huesca. Elche avait été relégué administrativement de l'élite ibérique en 2015. Le club était même passé par une saison en D3 (2017/2018). Gérone n'est donc pas parvenu à remonter après sa saison en D2. Les Catalans devront retenter leur chance la saison prochaine.

