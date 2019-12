Elan de solidarité pour Emilie Andéol : la championne olympique trouve un travail

Un coup de gueule qui s'est transformé en coup de tonnerre. Dans les colonnes du Parisien - Aujourd'hui en France mardi, Émilie Andéol a livré un récit poignant, celui d'une championne olympique à Rio en + 78 kg qui, trois ans plus tard, se retrouve au chômage. En larmes, la jeune femme évoquait son burn-out, les 10 kg pris et son immense solitude. Un témoignage qui a ému et créé un véritable élan de solidarité. « En me réveillant, j'avais plein de messages, je n'ai pas compris ce qu'il se passait », sourit l'ancienne judokate, que nous avons recroisée aux Étoiles du sport, à Tignes. Une amie m'a écrit : ça y est, tu as enfin pu t'exprimer, c'est bien ! »Elle poursuit : « j'ai reçu plein de témoignages de sportifs qui sont passés par là, des messages de soutien. Je ne m'attendais pas à ces réactions. Championne olympique et pas d'emploi, ça ne va pas ensemble, c'est peut-être pour ça que j'ai touché les gens. Certaines personnes connaissaient ma situation qui dure depuis un an, de la rendre publique, c'était un peu une mise à nue mais ça me pesait... »« Je vais être utile, j'ai besoin de ça »Le sourire a remplacé les larmes. « J'entrevois le bout du tunnel, j'ai trouvé un travail puisque Stéphane Nomis (NDLR : un ancien judoka qui préside le pacte de performance pour les athlètes de haut niveau) m'a proposé de travailler dans sa fondation. Je vais mettre en place des classes informatiques en Afrique, je vais être utile, j'ai besoin de ça. J'ai aussi reçu plein de messages de personnes me demandant de quoi j'avais besoin. » Le ministère des Sports, qui n'était pas au courant de sa situation, l'a également contactée. La championne rencontrera ainsi lundi Brigitte Deydier, en charge du suivi socio professionnel de l'Agence nationale du sport. La Fédération française de judo, que nous avons sollicitée à plusieurs reprises, n'a pas donné suite.« ...