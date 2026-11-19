À court terme, le phénomène climatique El Niño se lira dans le bilan des banques. (Crédits: Adobe Stock - IA)

L'ESSENTIEL

Tandis qu'El Niño pourrait atteindre une intensité exceptionnelle cet hiver et les suivants, ses conséquences ne concernent pas seulement le climat.

L'activité économique est affectée. Nos recherches montrent que cela finit, par ricochet, par se retrouver dans le bilan de certains établissements bancaires.

La crise climatique n'est-elle que le prélude d'une crise bancaire ? Plus l'importance d'El Niño croît, plus les dommages pourraient altérer le système financier. Jusqu'au krack ?

L'épisode El Niño en cours pourrait devenir l'un des plus intenses observés depuis plusieurs décennies. Selon le Climate Prediction Center de la NOAA, il existe plus de 90 % de chances qu'il atteigne une très forte intensité au cours de l'automne et de l'hiver 2026-2027. Si ses conséquences agricoles et humanitaires sont régulièrement commentées, ses effets sur les banques restent beaucoup moins connus.

El Niño désigne une hausse anormale de la température des eaux du Pacifique équatorial. Il appartient à un cycle plus large, appelé « El Niño-Oscillation australe » (ou ENSO), qui alterne entre une phase chaude, El Niño, une phase froide, La Niña, et des périodes neutres. ENSO constitue le principal moteur de la variabilité climatique d'une année à l'autre à l'échelle planétaire.

La figure 1 montre l'opposition entre le réchauffement des eaux de surface pendant El Niño et leur refroidissement pendant La Niña. En modifiant la circulation atmosphérique, ces anomalies influencent le climat de régions situées à plusieurs milliers de kilomètres. Ces relations à distance, que les climatologues appellent des téléconnexions, ne produisent toutefois pas partout les mêmes effets.

Anomalies de température de surface du Pacifique pendant les épisodes intenses d’El Niño et de La Niña. Calculs des auteurs sur données ERA5.

Une dégradation des capacités de remboursement

Ces téléconnexions sont essentielles pour comprendre les conséquences d'ENSO sur les banques. Ces établissements financiers sont affectés par l'intermédiaire des ménages, des entreprises et des exploitations agricoles qu'elles financent. Une sécheresse, des températures anormalement élevées ou des pluies extrêmes peuvent réduire les revenus des emprunteurs et dégrader leur capacité de remboursement. Dans le même temps, les logements, les terrains agricoles ou les locaux commerciaux utilisés comme garanties peuvent perdre de leur valeur. Les banques sont alors confrontées à une hausse du risque de défaut au moment même où la protection offerte par les garanties diminue.

Une telle crise se développe progressivement. Les premières difficultés ne conduisent pas immédiatement à des défauts de paiement. Lorsque le choc persiste, les retards de remboursement et les saisies augmentent. Les banques constituent davantage de provisions, ce qui réduit leur rentabilité et leur capacité à absorber de nouvelles pertes. Elles se rapprochent ainsi de l'insolvabilité, sans retrait massif des dépôts ni crise bancaire immédiatement visible.

Des prêts moins performants

Dans un article publié dans Ecological Economics, nous avons étudié les effets d'ENSO sur le secteur bancaire de 51 pays entre 2000 et 2020. À court terme, El Niño rapproche les banques les plus exposées du seuil d'insolvabilité, autrement dit réduit leur « distance à la faillite », surtout en Amérique latine ou dans les Caraïbes et, dans une moindre mesure, en Afrique subsaharienne. La hausse des prêts non performants constitue l'un des principaux canaux de transmission.

Dans un document de travail disponible sur SSRN, nous étudions le cas des États-Unis en suivant l'évolution de la situation financière des banques et en tenant compte de leur implantation géographique. L'analyse couvre près de 10 000 établissements entre 1994 et 2023, soit plus de 800 000 observations trimestrielles. Nous combinons leurs données de bilan et de compte de résultat avec la localisation de leurs agences, la répartition de leurs dépôts et des estimations locales des anomalies de température provoquées par ENSO.

Deux banques confrontées au même épisode dans le Pacifique ne subissent pas nécessairement le même choc. Les perturbations provoquées par ENSO varient fortement d'un territoire à l'autre et peuvent se traduire ici par une sécheresse, ailleurs par des pluies inhabituelles ou des températures extrêmes. L'exposition de chaque banque dépend donc de la localisation de ses agences, du poids de ces territoires dans la collecte de ses dépôts et de la composition de son portefeuille de prêts, notamment entre immobilier résidentiel, immobilier commercial, prêts aux entreprises et crédit à la consommation. Un même épisode climatique d'ampleur mondiale produit ainsi des risques très différents selon l'implantation géographique et le modèle d'activité de chaque établissement, ce qu'une moyenne nationale ne permet pas de saisir.

Des conséquences post-médiatisation

Les résultats obtenus pour les États-Unis montrent que ces effets passent principalement par le crédit. Après les épisodes les plus marqués, les prêts non performants et les saisies augmentent, tandis que la rentabilité et la solvabilité des banques diminuent, les rapprochant du seuil de défaillance. Cette détérioration atteint généralement son maximum environ deux ans après le choc initial. Un événement climatique peut ainsi avoir disparu de l'actualité bien avant que ses effets les plus importants n'apparaissent dans les bilans bancaires.

Les établissements fortement engagés dans le crédit et ceux dont les prêts sont concentrés dans l'immobilier apparaissent particulièrement sensibles. Les revenus de l'emprunteur peuvent se dégrader au moment même où la valeur du logement, du terrain ou du local commercial servant de garantie est affectée. La taille de la banque n'offre pas nécessairement une protection. La diversification perd une partie de son efficacité lorsqu'un même phénomène touche simultanément plusieurs territoires et plusieurs catégories d'emprunteurs. De même, une capitalisation élevée permet d'absorber des pertes, mais n'empêche pas la qualité des prêts de se détériorer.

Mesurer la sensibilité climatique

Ces résultats invitent à considérer les chocs climatiques comme des sources potentielles d'instabilité financière. Dans la pratique, les premiers stress tests supervisés ont surtout soumis les banques à quelques aléas physiques précis et à des horizons courts, par exemple des ouragans, des inondations ou des épisodes de sécheresse et de chaleur. Ils saisissent plus difficilement les effets persistants d'anomalies de températures ou de précipitations comme celles induites par ENSO, qui peuvent affaiblir progressivement les emprunteurs et finir par peser sur les banques. L'évaluation du risque devrait donc prendre en compte la localisation précise des prêts, la nature des garanties et la sensibilité climatique des activités financées.

Il serait donc imprudent d'attendre que les pertes apparaissent pour agir. El Niño fournit un signal disponible en amont. Les prévisions climatiques pourraient être rapprochées des données géographiques sur les portefeuilles afin d'identifier plus tôt les concentrations de risques et les zones justifiant une surveillance renforcée.

Notre étude sur le cas des États-Unis apporte enfin une nuance importante. Les deux phases d'ENSO ne constituent pas le simple miroir l'une de l'autre. Si les effets d'El Niño sont bien réels, les effets bancaires les plus importants apparaissent historiquement pendant La Niña. Les conditions chaudes et sèches qu'elle engendre dans certaines parties du pays affectent fortement les revenus agricoles, les ressources en eau et certains marchés immobiliers.

Le puissant El Niño actuel rappelle ainsi que les oscillations du climat sont aussi des chocs financiers. La Niña pourrait toutefois, lorsqu'elle surviendra, se révéler plus redoutable encore pour les banques américaines.

Auteurs:

Maxime Fajeau - Professeur associé, Université de Lille

Clément Mathonnat - Maître de conférences en sciences économiques, Université de Lorraine

Olivier Damette - Professeur en sciences économiques, associé à la chaire « Économie du climat » (Université Paris Dauphine), Université du Québec à Montréal (UQAM); Université de Lorraine

Rémi Generoso - Maître de conférences en économie, Université de Lille

Cet article est issu du site The Conversation