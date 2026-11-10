El Niño : l'essentiel de la semaine

Le barrage de San Ildefonso, qui approvisionne en eau certains quartiers de la ville de Potosí, en Bolivie, touchée par une sécheresse extrême le 6 novembre 2023 ( AFP / AIZAR RALDES )

Un phénomène climatique El Niño exceptionnellement puissant accentue les événements météorologiques extrêmes et le réchauffement planétaire, l'année 2026 étant d'ores et déjà en passe d'être la deuxième plus chaude depuis le début des enregistrements.

El Niño est un phénomène climatique naturel dans le Pacifique qui revient tous les deux à sept ans. Les eaux de surface dans le centre et l'est de l'océan Pacifique équatorial se réchauffent à partir du printemps, ce qui entraîne les mois suivants des modifications majeures des régimes de vents, de pression et de précipitations à l'échelle mondiale.

Voici les principales manifestations de ce phénomène climatique cette semaine.

Record de chaleur

Graphique montrant les anomalies annuelles de température dans le monde depuis 1940 (en °C) par rapport à la période pré-industrielle (1850-1900), d'après les données de Copernicus ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

L'observatoire Copernicus indique qu'octobre 2026 a été, à l’échelle mondiale, le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré sur la planète avec une température moyenne de l'air supérieure de 1,75 °C à celle de l'époque préindustrielle.

"Octobre s'inscrit dans la continuité d'une période de chaleur mondiale remarquable, marquée par des records de températures, tant à l'échelle globale qu'à la surface des océans", déclare Samantha Burgess, l'une des responsables de Copernicus, dans un communiqué.

L'année 2026 "sera très probablement la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, avec environ 20 % de chances d'égaler ou de dépasser 2024, actuellement l'année la plus chaude jamais enregistrée", indique l'observatoire dans son bulletin mensuel.

Un "HELP" géant écrit par des habitants sur le lit recouvert d'herbe du lac des Brenets à sec en raison d'une importante sécheresse, aux Brenets, en Suisse, le 1er octobre 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Selon Copernicus, il est "désormais quasi certain" que les températures mondiales dépasseront en 2026 le seuil de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, objectif le plus ambitieux fixé lors de l'accord de Paris en 2015 pour tenter d'éviter les conséquences désastreuses (canicules, inondations, sécheresses...) liée au réchauffement climatique d'origine humaine.

Etat d'urgence au Pérou

Les inondations après de fortes pluies à Trujillo dans le nord du Pérou le 29 mars 2025 ( AFP / Steffano Palomino )

Le Pérou a déclaré l'état d'urgence sur une grande partie de son territoire mardi, en raison du "danger imminent" d'inondations et de glissements de terrain liées à El Niño, qui concerne plus de neuf millions d'habitants, soit le tiers de la population.

Cette décision fait suite à celle de la Bolivie de décréter un état d'urgence national pour faire face aux sécheresses et inondations causées par le phénomène climatique.

Au Pérou, El Niño a déjà cette année fait grimper les températures et favorisé les incendies de forêt, qui ont coûté la vie à au moins 12 personnes. Il a également propagé la dengue, maladie tropicale qui a causé 81 autres décès en 2026. Au Chili, il est à l'origine du mois d'octobre le plus pluvieux jamais enregistré à Santiago.

Abondance hydroélectrique au Sri Lanka

Un vendeur utilise une lampe torche dans son salon de thé à Colombo, le 19 octobre 2026, lors d'une panne de courant liée aux mesures de rationnement de l'électricité au Sri Lanka, deux jours après une coupure générale à l'échelle du pays ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

Dans certaines parties de l'Asie, la sécheresse liée à El Niño a suscité des craintes de pénurie d'énergie hydroélectrique en raison du faible niveau des barrages.

Mais pour l'instant au Sri Lanka, la compagnie publique d'électricité a à l'inverse annulé une hausse des prix, expliquant que de fortes pluies apportées par El Niño avaient renfloué les niveaux.

Le pays reste cependant menacé d'une grave sécheresse pour la première partie de 2027, qui contraindra selon les autorités à recourir aux centrales thermiques, polluantes et à l'électricité plus onéreuse.

A ce stade, environ 70% de la consommation électrique du Sri Lanka est fournie par les énergies renouvelables, essentiellement hydraulique et solaire, le reste étant couvert par les centrales à charbon et au fuel.

Un plan d'action aux Philippines

Un bateau navigue au milieu de pièges à sédiments en bambou conçus pour ralentir l'écoulement de l'eau, sur l'île de Pamarawan, dans la ville de Malolos, aux Philippines, le 13 octobre 2026 ( AFP / Ted ALJIBE )

Manille a indiqué cette semaine avoir dédié plus de 980 millions de dollars (865 millions d'euros) pour un "plan de réaction à El Niño" qui aura pour objectif "d'adoucir les effets du risque climatique sur l'agriculture".

Le secteur agricole compte pour environ huit pour cent du PIB des Philippines, et emploie un actif sur quatre dans le pays, selon les données officielles.

Selon le département de l'Agriculture, la production de riz brut du pays a chuté de 18% de juillet à septembre en raison du phénomène climatique mais aussi du renchérissement des engrais et du carburant dû à la guerre en Iran.

En novembre, le pays devrait connaître des précipitations "en-dessous de la normale", a indiqué le service météorologique mercredi.

El Niño en chiffres

Un champ de maïs submergé par une crue à la périphérie de Gantang, au sud-ouest de la Chine, le 9 juillet 2026 ( AFP / GREG BAKER )

Trois : le nombre de fois qu'une perturbation précoce du vortex polaire - un vaste phénomène de vents très puissants circulant entre 10 et 50 km d'altitude au-dessus de l'Arctique - a été enregistrée en novembre depuis le début des relevés dans les années 1950 : en 1958, 1968 et 2025.

Des météorologues ont indiqué vendredi observer cette année une perturbation exceptionnellement précoce du vortex polaire, qui augmente le risque de vagues de froid dans tout l'hémisphère nord, et qu'il estiment peut-être liée à El Niño.

20 : le pourcentage de chances pour que 2026 égale ou dépasse 2024 au titre d'année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète, selon l'observatoire Copernicus.

33 : le nombre de pays qui ont battu leur record de chaleur en octobre, selon une analyse par l'AFP des données de Copernicus.

Hausse des prix alimentaires

Globe terrestre centré sur l'océan Pacifique montrant les anomalies de température à la surface des mers et océans en octobre 2026 par rapport à la période de référence 1991-2020, selon les données ERA5 publiées par Copernicus ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Les précipitations tout comme leur absence causées par El Niño peuvent avoir un effet sur les récoltes et la production de nourriture pour le bétail.

Les inondations sont particulièrement dévastatrices, détruisant les stocks et les infrastructures.

Tous ces phénomènes peuvent entraîner la hausse des prix, et leurs effets "peuvent apparaître bien avant que les récoltes sont achevées", a dit Maximo Torero, économiste en chef à l'organisation de l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation (FAO).

"Les marchés réagissent aux attentes de pénuries, et l'incertitude en elle-même peut causer de la volatilité", a-t-il dit à l'AFP.

Les effets d'El Niño cette année sont majorés par les effets de la guerre en Iran, qui a fait monter les prix du carburant et des engrais.

Les populations pauvres "ont une faible capacité à surmonter des chocs des prix", ce qui peut entraîner "insécurité alimentaire et malnutrition", souligne l'économiste.

La FAO a indiqué en septembre n'avoir reçu qu'un cinquième des 202 millions de dollars requis pour se préparer aux conséquences d'El Niño dans 22 pays à haut risque.