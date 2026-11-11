El Niño accélère la lutte des paysans contre un arbuste incendiaire en Colombie

Des ajoncs en fleurs à Cogua, dans le département de Cundinamarca, le 9 octobre 2026 en Colombie ( AFP / Pablo VERA )

Armé d'une débroussailleuse électrique, Albert Montaño abat un joli arbuste épineux aux fleurs jaunes, véritable carburant des incendies en Colombie.

Craignant la puissance du phénomène El Niño cette année, les paysans s'acharnent à l'éradiquer, même s'il est loin de disparaître.

Gants en cuir épais, lunettes de protection, combinaison de toile épaisse et bottes en caoutchouc. M. Montaño met en marche sa machine bruyante et s'avance, accompagné d'une poignée d'hommes, vers "la plaie" qui menace Cogua, dans le département de Cundinamarca.

"Il nous envahit de plus en plus", se plaint ce paysan de 43 ans, entouré de centaines de pousses jaunes qui recouvrent une colline escarpée.

L'ajonc d'Europe ("Ulex europaeus") est arrivé d'Europe au milieu du siècle dernier et s'est rapidement propagé depuis Bogotá jusqu'aux écosystèmes andins.

L'agriculteur Albert Montano coupe des plants d'ajoncs à Tausa, dans le département de Cundinamarca, le 9 octobre 2026 en Colombie ( AFP / Pablo VERA )

La forte inflammabilité de cette plante envahissante alimente les incendies, qui s'intensifient encore avec l'actuel phénomène climatique El Niño, jugé "sans précédent" par l'agence météorologique britannique et "le plus puissant observé à ce jour" par son homologue japonaise.

"Si on n'arrive pas à le maîtriser, dans 20 ou 30 ans on va se retrouver avec une zone couverte uniquement d'ajoncs" à la place de la végétation native, des cultures et du bétail, prévient M. Montaño.

Salomón Castro saisit une pioche et frappe avec précision la racine de l'arbuste, avec une force inhabituelle pour ses 61 ans.

Les agriculteurs Salomón Castro (g) et Albert Montaño enlèvent des plants d'ajoncs à Tausa, dans le département de Cundinamarca, le 9 octobre 2026 en Colombie ( AFP / Pablo VERA )

De jeunes paysans coupent à la machette les branches de cette plante, l'une des 100 espèces envahissantes les plus agressives au monde, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

C'est un travail "lourd", raconte M. Castro, presque résigné. Ils ramassent environ 1.500 kilos d'ajonc sur des surfaces d'environ 170 m2, l'équivalent d'une piscine semi-olympique par jour.

Mais "il faut" le faire, raisonne-t-il, "pour voir si on dégage un peu de terrain".

"Risque"

Les paysans savent que cette plante pouvant atteindre 3 mètres de haut n'a pas servi à restaurer les terres agricoles, l'idée initiale lorsqu'elle a été introduite.

des plants d'ajoncs à Tausa, dans le département de Cundinamarca, le 9 octobre 2026 en Colombie ( AFP / Pablo VERA )

On a pensé "gagner en couverture végétale, sans voir les conséquences", souligne le biologiste Edinson Sesquilé, qui compte une dizaine d'années d'expérience sur les espèces envahissantes.

Bien qu'il n'existe pas de calcul officiel, la Colombie compte des milliers d'hectares d'ajoncs dans différentes régions.

Les populations touchées tentent depuis des années de s'en débarrasser. Certaines zones sont fumigées avec des agrotoxiques comme le glyphosate pour tuer la plante, d'autres sont brûlées malgré le risque de propagation d'incendie.

L'augmentation "de la température ne fait que favoriser la dispersion des graines" et aggraver le problème, selon M. Sesquilé.

récolte des graines sur un ajonc en fleurs à Cogua, dans le département de Cundinamarca, le 9 octobre 2026 en Colombie ( AFP / Pablo VERA )

C’est "un risque", dit-il, lorsqu'il se conjugue avec El Niño, qui réchauffe les eaux du Pacifique, accentue les sécheresses et provoque inondations et autres phénomènes météorologiques extrêmes dont les conséquences commencent déjà à se faire sentir partout sur le globe.

Les incendies de forêt dans la cordillère des Andes, près de l'équateur, s'intensifient pendant la saison sèche en raison des conditions associées à ce phénomène climatique.

"Satisfaction"

"Un, deux, trois, on y va !", lance l'un des paysans. Les autres poussent vers le haut de la colline un lourd fagot de branches à l'aide de cordes. Son élimination nécessite l'incinération dans des fours certifiés ou la biodégradation.

Des ouvriers ont introduit de l’ajonc (Ulex europaeus) broyé dans la chaîne de production de l’usine Adaptica, le 9 octobre 2026 à Zipaquirá, dans le département de Cundinamarca, en Colombie ( AFP / Pablo VERA )

Si on ne s'attaque pas à lui de manière "concertée", rappelle M. Sesquilé, alors "ce qu'on fait, ce n'est que le contenir".

Dans la localité voisine de Zipaquirá, une machine industrielle transforme cette plante envahissante "de la racine jusqu'à la fleur" en produits utilisables, explique Daniel Jiménez, directeur de production d'Adáptica, une entreprise qui travaille avec des déchets organiques.

La plante est d'abord réduite en volume, séchée, puis entre dans l'usine où elle est compactée en "pellets", un biocarburant populaire en Europe, même s'il reste encore un produit de niche en Colombie.

Le directeur de production Daniel Gimenez montre des pellets fabriqués à partir d’ajonc à l’usine Adaptica, le 9 octobre 2026 à Zipaquirá, dans le département de Cundinamarca, en Colombie ( AFP / Pablo VERA )

C'est le "défi personnel" d'Alejandro Núñez, coordinateur du projet de valorisation de l'ajonc.

C'est justement sa forte inflammabilité qui a donné naissance à cette solution environnementale, raconte cet ingénieur mécanique de 30 ans, en partenariat avec les paysans qui livrent leur bataille contre ce Goliath floral.

Pour M. Montaño, chaque genêt éradiqué est le reflet "du devoir accompli", "la satisfaction de récupérer son propre environnement".