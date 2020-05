El Melali, détraqué Football Club

Le confinement fait des ravages. L'attaquant angevin Farid El Melali a passé la nuit de lundi à mardi en garde à vue et il avait des choses à raconter : par deux fois en quelques semaines, il s'est livré au plaisir charnel en solitaire au pied de son logement, à la vue de tous et surtout à la fenêtre de l'une de ses voisines, qui a déposé plainte. Comme si le SCO avait besoin de ça.

?2?0?2?3??Le petit fennec Noir & Blanc n'a pas fini de nous impressionner par sa vitesse d'exécution et son jeu de jambe qui le rendent vif comme l'éclair ! ? pic.twitter.com/ECPMI3eGgr -- Angers SCO (@AngersSCO) May 4, 2020

À quoi ça tient, tout ça ? Le football, une carrière, la pérennité d'une information, la quiétude d'un voisinage ? Lundi 4 mai, 19h02, le SCO d'Angers offre à ses supporters ce qui s'apparente à une bonne nouvelle en cette période de disette footballistique :Ce petit fennec Noir & Blanc qui vend du rêve dans la vidéo qui accompagne l'annonce de sa prolongation de contrat jusqu'en 2023, c'est Farid El Melali, ailier, 22 ans, trois pions en Ligue 1, deux capes en Équipe d'Algérie (en mars 2018). Et au moment où le club mainoligérien balance ça sur les réseaux, il ne s'attend pas à ce que la vitesse d'exécution et la vivacité de sa pépite le prennent de court en une journée. Précisément 24 heures et six minutes, en fait. Mardi 5 mai, 19h08, ledégaine sur le World Wide Web, suivi quelques minutes plus tard par leet tous les autres. À chaque fois, les mot-clés sont les mêmes :... et surtout