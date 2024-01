El Aynaoui dans le grand bain

Arrivé sur la pointe des pieds dans le Pas-de-Calais, Neil El Aynaoui s’est imposé dans l’entrejeu lensois et postule une place de titulaire contre le PSG. Dans un registre différent, le milieu de terrain arrivé de National 1, qui ne connaissait pas la L1, a vite appris sans se brusquer, conseillé par son père, ancienne gloire du tennis mondial.

C’est au bord d’une piscine que Neil El Aynaoui fut présenté aux supporters du RC Lens, fin juin 2023, lors de sa signature. À cette époque où la météo encourageait grandement à faire trempette, personne ne se doutait encore que ce jeune milieu de terrain de 22 ans allait sauter dans le grand bain de la Ligue 1 et de la Ligue des champions, non pas avec l’assurance d’un bébé nageur, mais plutôt en crawleur aguerri. Même sa suspension de cinq matchs subie à la suite d’une expulsion avec l’AS Nancy Lorraine en fin de saison dernière et donc affectant son début d’aventure lensoise ne l’a pas fait patauger à ses débuts, ni n’a ébranlé sa tranquillité, lui l’adepte de la sophrologie et de la visualisation pour se relaxer. Au contraire.

Les plus superstitieux retiendront qu’il a fallu que l’international marocain U23 soit qualifié sur une feuille de match et entre en jeu contre Toulouse pour que l’hémorragie de défaites sang et or de l’été s’arrête avec un succès à Bollaert, le 24 septembre. « Ce match, c’est le scénario parfait pour moi, je rentre, je récupère le ballon, on se projette et marque le but décisif , confiait le principal intéressé en conférence de presse juste avant les fêtes. Ça m’a donné de la confiance. » Cumulant ensuite les apparitions en fin de rencontre pendant le mois d’octobre, la recrue fait une entrée remarquée dans le onze de Franck Haise contre l’OM, juste avant la trêve internationale de novembre. Seulement deux semaines après son premier but contre Nantes et trois après un doublé en réserve, quand il lui fallait retrouver du temps de jeu. Une place de titulaire que le natif de Nancy n’a plus quittée depuis en Ligue 1, en attendant de savoir s’il la conservera pour la réception du PSG, ce dimanche.…

Par Alexandre Plumey pour SOFOOT.com