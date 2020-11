Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eibar s'impose face au Betis Reuters • 30/11/2020 à 23:17









par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi soir se concluait la onzième journée de Liga avec un match opposant le Bétis à Eibar à l'Estadio Benito Villaramin de Séville. Ce sont les joueurs d'Eibar qui se sont imposés sur le score de 2-0 grâce à des buts de Muto (49') et Burgos (54', s.p.). Nabil Fékir et ses coéquipiers n'ont pas réussi à venir à bout de la défense d'Eibar solide en défense. Une victoire importante qui permet à eibar de sortir de la zone de relégation et de prendre la douzième position du classement. Le Bétis continue quant à lui de s'enfoncer et pointe à la quinzième place et devra se réveiller s'il voudra se maintenir.

