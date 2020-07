Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eibar domine Valladolid pour sa dernière à domicile Reuters • 16/07/2020 à 20:41









Eibar domine Valladolid pour sa dernière à domicile par Florian Burgaud (iDalgo) En Espagne, les deux dernières journées du Championnat se déroulent traditionnellement sous forme de multiplex avec les coups d'envoi des 10 rencontres donnés au même moment, à 21h. Enfin ça, c'est la théorie. En voyant qu'Eibar et le Real Valladolid n'avaient plus rien à jouer dans cette Lige 2019/2020, il a été décidé d'avancer ce match à 18h30. Il est peu de dire que cela n'a pas gêné les locaux qui s'imposent 3-1 dans leur antre d'Ipurua. Pedro Bigas (21e), Takashi Inue (28e) et Pablo De Blasis (90e+2) sont les buteurs. Avec cette victoire pour l'honneur, Eibar passe 13e avec 42 points.

