l'Aide social à l'hébergement à un incidence directe sur les tarifs des ehpad. Explications. ( Crédits photo: © pikselstock - stock.adobe.com)

Depuis le 1er janvier 2025, les Ehpad éligibles à l'aide sociale peuvent faire payer plus cher l'hébergement aux résidents qui ne perçoivent pas cette aide. D'après les premiers relevés, les hausses varient d'un établissement et d'un département à l'autre.

Deux résidents du même Ehpad, dans deux chambres identiques, peuvent désormais payer des prix différents. Ce n'est pas une erreur de facturation, mais l'effet d'une réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Elle permet à certains établissements de moduler le prix de l'hébergement selon les ressources de leurs résidents.



Le mécanisme a été créé par la loi dite « bien vieillir », votée en avril 2024. Il concerne uniquement les Ehpad habilités à accueillir des bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement (ASH). Ce sont surtout des établissements publics ou privés associatifs. Environ 4 400 établissements peuvent appliquer cette mesure.

Jusqu'à 35 % de plus, en théorie

La loi fixe une limite : le tarif des résidents qui ne touchent pas l'ASH ne peut pas dépasser de plus de 35 % celui des bénéficiaires de l'aide. Ce plafond est loin d'être la règle.

Les premières données de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), rapportées par l'UFC-Que Choisir, portent sur 191 établissements. Elles montrent un écart moyen d'environ 10 %. Une chambre individuelle y coûte en moyenne 68,69 euros par jour au tarif aide sociale, contre 75,54 euros au tarif majoré. Sur un mois de 30 jours, cela représente environ 2 060 euros d'un côté et 2 266 euros de l'autre, soit un supplément d'un peu plus de 200 euros par mois. La CNSA reste prudente, car cet échantillon ne couvre qu'une petite partie des établissements concernés.

Les professionnels du secteur font le même constat. Selon l'Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA), les majorations tournent le plus souvent entre 10 et 15 %. Pour fixer leur prix, les directeurs tiennent compte des revenus de la population locale et des tarifs des établissements voisins. Certains Ehpad ont même mis en place une grille à plusieurs niveaux selon les revenus, comme pour une crèche ou une cantine.