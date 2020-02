Égypte : les médias bientôt sur la liste des organisations terroristes

Certains journalistes bientôt considérés comme terroristes ? C'est en tout cas l'objet d'une loi étudiée par le Parlement égyptien cette semaine, et déjà approuvée par la Commission des affaires législatives et constitutionnelles de l'institution. La mesure proposée allonge en fait une liste votée en 2015, et qui définit les « associations, organisations ou groupes » comme des « entités terroristes », affirme Reporters sans frontières dans un communiqué. Et les « canaux de transmission audiovisuels ou papier, ainsi que les stations de radio et les médias présents sur les réseaux sociaux », diffusés « de l'intérieur ou de l'extérieur du pays, avec pour objectif de nuire à des individus, les terroriser ou à mettre en danger leur vie, leurs libertés, leurs droits ou leur sécurité » pourraient donc en faire partie.Un amendement préoccupant pour la liberté de la pressePour RSF, « cet amendement est extrêmement préoccupant, car il assimile les médias à des organisations terroristes », dénonce Sabrina Bennoui, responsable du bureau Moyen-Orient de l'organisation. Alors que les autorités égyptiennes étouffent la presse depuis des années en brandissant la menace terroriste, elles s'apprêtent désormais à inscrire cet état de fait dans la loi. » Selon des informations recueillies par RSF, l'amendement pourrait être adopté définitivement et mis en application après l'approbation donnée par la Chambre des...