Égypte : le dernier carré de la presse libre "réduit au silence", accuse une journaliste menacée de prison

La journalikste Lina Attalah, directrice du principal média indépendant en ligne Mada Masr, lors d'un entretien avec l'AFP, le 8 novembre 2026 au Caire, en Egypte ( AFP / Khaled DESOUKI )

"Réduire au silence" le peu de presse libre restant en Égypte : Lina Attalah, directrice du principal média indépendant Mada Masr, qui risque la prison, dénonce dans un entretien avec l'AFP la multiplication des poursuites judiciaires contre les médias.

Ces dernières semaines, les autorités égyptiennes ont arrêté toute l'équipe du site de fact-checking Matsadaash, ordonné la fermeture du site internet de Mada Masr et informé sa responsable d'une condamnation à un an de prison prononcée par contumace.

"Cela semble ouvrir un nouveau chapitre dans la tentative de restreindre l'espace déjà très limité dont disposent les médias indépendants", pointe la quadragénaire.

Le pouvoir paraît considérer que, face aux difficultés économiques et politiques dans un contexte régional explosif, "la solution consiste à réduire les médias au silence", ajoute-t-elle.

Le Caire est de longue date critiqué par les défenseurs des droits humains pour son bilan en la matière, et a, depuis plus d'une décennie, fermé quasiment tout espace de contestation.

Lina Attalah est l'une des journalistes les plus en vue d'Égypte, où 26 de ses confrères sont actuellement derrière les barreaux.

Les poursuites la visant ont été condamnées à l'étranger, notamment par l'Union européenne et des élus américains, et 135 ONG, dont Amnesty International et Human Rights Watch, ont dénoncé une répression "inédite" en cours.

Alors que "très peu d'organisations disposent désormais d'une expertise en matière de reportage rigoureux", "il ne nous reste que le silence", déplore Mme Attalah.

Interpellée en pleine audience

Fin octobre, à l'issue d'une unique audience, un tribunal du Caire a ordonné la fermeture de Mada Masr, et imposé à la journaliste une amende de trois millions de livres égyptiennes (plus de 49.000 euros) pour l'avoir exploité "sans licence".

La journalikste Lina Attalah, directrice du principal média indépendant en ligne Mada Masr, lors d'un entretien avec l'AFP, le 8 novembre 2026 au Caire, en Egypte ( AFP / Khaled DESOUKI )

"Depuis l'adoption de la loi en 2018" imposant une telle autorisation, le site a déposé trois demandes, rejetées ou restées sans réponse, explique-t-elle.

"Nous ne sommes pas opposés à la régulation. Notre problème, c'est quand l'octroi de licences devient un outil de contrôle et d'exclusion".

Son équipe de huit avocats a décrit un procès expéditif, durant lequel le juge a désigné lui-même un avocat pour la défense de l'accusée, avant "de se mettre à rédiger la plaidoirie" en son nom.

La journaliste a ensuite été encerclée par des policiers, qui l'ont soulevée du sol et sortie de la salle d'audience.

"J'ai eu l'impression d'être kidnappée" raconte-t-elle. "Je n'ai pas entendu le verdict, car les policiers m'entraînaient hors de la salle".

Elle a ensuite été détenue "pendant plus de sept heures" : j'étais paniquée, j'avais peur".

Ce n'est qu'à sa libération, plusieurs heures après que ses soutiens ont payé l'amende grâce à une collecte, qu'elle a appris que le tribunal avait ordonné la fermeture de son média.

L'audience en appel est fixée au 25 novembre.

Mais on lui a également annoncé qu'en 2024, elle avait été condamnée à un an de prison par contumace pour exercice sans licence et "publication de fausses nouvelles", une accusation fréquemment brandie en Egypte. Mercredi, elle doit être rejugée dans ce dossier.

Rédactions et tribunaux

"J'espère que cette affaire sera abandonnée, parce que les journalistes ne devraient pas aller en prison. Je ne devrais pas aller en prison. Les journalistes de Matsadaash ne devraient pas aller en prison. Les 26 autres journalistes ne devraient pas être en prison".

La journalikste Lina Attalah, directrice du principal média indépendant en ligne Mada Masr, lors d'un entretien avec l'AFP, le 8 novembre 2026 au Caire, en Egypte ( AFP / Khaled DESOUKI )

"On devrait nous laisser retourner dans nos rédactions, au lieu de nous faire passer nos journées dans les tribunaux", s'agace-t-elle, soulignant que "tant que ces affaires ne sont pas réglées", l'équipe de son média - 50 personnes - ne peut pas faire "beaucoup de journalisme".

Mada Masr a été fondé en 2013, deux ans après le soulèvement qui a renversé l'autocrate Hosni Moubarak.

"J'ai senti que quelque chose était en train de changer profondément, (...) et qu'il fallait en garder une trace", dit-elle.

Malmené depuis ses débuts, le média a tenu bon, offrant un rare tremplin aux jeunes journalistes et gagnant un public fidèle. Il est largement considéré comme une source essentielle d'informations sur le pays le plus peuplé du monde arabe.

Un rôle essentiel, selon Lina Attalah, au vu de l'importance stratégique du pays "salué comme un havre de stabilité au milieu d'une région" chaotique, avec la guerre à ses frontières et sur l'autre rive de la mer Rouge.

Miser sur le seul pouvoir pour maintenir cette stabilité est un "mauvais pari", estime-t-elle: laisser "une marge pour les droits civils et politiques" devrait faire partie du calcul.