Égypte :la bataille pour endiguer l'explosion démographique

Il n'y avait personne pour fêter le franchissement historique du cap des 100 millions d'Égyptiens, annoncé le 11 février dernier, par l'agence nationale de statistiques Capmas. L'écran géant qui affiche ce décompte en temps réel sur la principale voie du Caire, menant à l'aéroport, suscite aujourd'hui l'effroi alors que les enfants d'hier y voyaient une preuve de la grandeur du pays. Dans les journaux, c'est une « catastrophe » et même « le plus grand défi de l'Égypte menaçant la sécurité nationale » pour le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouli.Les chiffres bruts ont de quoi impressionner. Toutes les 18 secondes, un nouveau bébé naît en Égypte. Chaque année, l'accroissement naturel (les naissances moins les décès, NDLR) est en moyenne de 2 millions de personnes. Selon les projections de l'ONU, le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique (après l'Éthiopie) devrait atteindre les 160 millions d'habitants en 2050. Même si l'urbanisation ne cesse de grignoter et de transformer le désert, la population égyptienne reste concentrée sur 5 % de son territoire, principalement le long du Nil ? sa quasi unique source d'eau douce. Où caser et comment nourrir tous les nouveaux arrivants ? Des discours alarmistes à la panique générale, il n'y a qu'un pas. D'autant que le futur grand barrage Renaissance construit par son rival éthiopien, en amont du Nil, va réduire encore un peu plus ses ressources en eau déjà limitées.Lire...