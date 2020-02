Égypte : l'hommage sans nostalgie de Sissi à Moubarak

Quelques heures après l'annonce officielle de la mort de l'ancien chef d'État de 91 ans, la présidence égyptienne a exprimé sa « profonde tristesse » et résumé en une phrase ce que le régime du maréchal Al-Sissi veut en retenir : « Il fut l'un des commandants et des héros de la glorieuse guerre d'Octobre [ou guerre du Kippour en 1973, contre Israël], où il a pris le commandement de l'armée de l'air égyptienne pendant la guerre, qui a restauré la dignité et la fierté de la nation arabe ». Pas un mot de ses trente années de carrière autocratique ni de la révolution qui l'a renversé, le 11 février 2011. Son héritage est délicat à défendre pour le régime actuel. Également issu des rangs de l'armée, Abdel Fattah al-Sissi était son directeur des renseignements militaires.Impossible donc de renier publiquement un régime qu'Al-Sissi a restauré en se hissant au pouvoir en 2013, après avoir destitué le premier président élu démocratiquement, Mohamed Morsi. Difficile pour autant de célébrer son bilan présidentiel dont la corruption endémique et le piétinement des droits de l'homme furent les éléments déclencheurs de la révolte et de sa chute. Pour Amnesty International, « Hosni Moubarak a pérennisé l'état profond qui a garanti l'impunité aux forces de sécurité, devenues intouchables et qui continuent d'agir au-dessus des lois encore aujourd'hui ».Lire aussi Égypte : le régime cible et torture des figures de la...