Égypte: au moins 31 morts dans un incendie sur une autoroute au Caire

Intervention des secours après un incendie meurtrier à Gizeh, dans la banlieue du Caire, le 25 novembre 2026 ( AFP / Mahmoud el-KHAWAS )

Au moins 31 personnes ont trouvé la mort mercredi dans un incendie sur une autoroute dans un quartier populaire de Gizeh, dans l'agglomération du Caire, a indiqué le ministère égyptien de la Santé.

Des images vidéo authentifiées par l'AFP montrent un important feu et d'épais nuages de fumée monter du site du sinistre, dans le quartier de Warraq.

Le feu s'est déclaré lorsqu'un camion chargé de carburant s'est renversé sur une autoroute périphérique très fréquentée, selon les médias d'État.

Les flammes ont également atteint plusieurs véhicules, dont des transports en commun, selon les images.

"La scène était effroyable", a déclaré Abdel Rahman Khalil à l'AFP, affirmant qu'il était arrivé peu après l'accident et avait vu le camion-citerne renversé englouti par les flammes.

Une quarantaine d'ambulances ont été dépêchées sur place, a précisé le ministère égyptien de la Santé dans un communiqué, recensant aussi au moins 15 personnes blessées et transportées à l'hôpital, dont 4 dans un état critique. Il a indiqué avoir relevé son niveau d'alerte d’urgence.

Une foule et des secours d'urgence se sont rassemblés sur place tandis qu'un bulldozer retirait l'épave calcinée d'une voiture, ont montré les images. Le ministère de la Santé a plus tard fait savoir que le périphérique du Caire avait été rouvert à la circulation.

Le procureur général d'Égypte a indiqué qu'une enquête avait été ouverte et que des analyses ADN seraient faites pour identifier les victimes.

Accidents fréquents

Un porte-parole du gouvernement a déclaré aux médias locaux que le Premier ministre Mostafa Madbouly avait ordonné l'ouverture d'une enquête sur les causes de l'accident. Il a ajouté que le gouvernement attendait des éclaircissements complets avant de déterminer de "futures mesures concernant le transport des produits pétroliers et les garanties de sûreté et de sécurité lors de telles opérations de transport".

L'Égypte, avec ses zones résidentielles informelles, ses infrastructures souvent vétustes, et sa forte densité de population, a connu plusieurs accidents et sinistres meurtriers ces dernières années.

Incendie meurtrier à Gizeh, dans la banlieue du Caire, le 25 novembre 2026 ( ANONYMOUS / - )

Les délais d'intervention à rallonge des services de secours ne sont également pas rares dans ce pays d'Afrique du Nord, et les habitants prennent régulièrement l'initiative d'organiser eux-mêmes les opérations de sauvetage, y compris au sein de la mégalopole du Caire.

En juillet 2025, l'incendie, au Caire, d'un centre de télécommunications crucial pour le réseau téléphone et internet du pays, avait fait plusieurs morts et blessés.

Les accidents de la route sont également fréquents. Ils sont souvent attribués à une conduite imprudente, à un mauvais entretien des véhicules et à une application inégale de la réglementation, le code de la route étant par ailleurs largement ignoré.

Rassemblement autour d'un véhicule calciné après un incendie meurtrier à Gizeh, dans la banlieue du Caire, le 25 novembre 2026 ( AFP / Mahmoud el-KHAWAS )

L'an dernier, près de 6.000 personnes ont péri dans des accidents de la route à travers le pays, selon l'agence nationale égyptienne des statistiques.

Il y a moins d'un mois, une collision impliquant déjà un poids lourd à Gizeh avait provoqué la mort de 10 personnes et en avait gravement blessé 24 autres.