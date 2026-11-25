Égypte: au moins 30 morts dans un incendie dans l'agglomération du Caire (ministère de la Santé)

Incendie meurtrier à Gizeh, dans la banlieue du Caire, le 25 novembre 2026 ( ANONYMOUS / - )

Au moins 30 personnes ont trouvé la mort mercredi dans un incendie dans un quartier populaire de Gizeh, dans l'agglomération du Caire, a indiqué le ministère égyptien de la Santé, révisant à la hausse un premier bilan de 21 morts.

Des images vidéo authentifiées par l'AFP montrent un important feu et d'épais nuages de fumée monter du site du sinistre, dans le quartier de Warraq.

Le feu s'est déclaré lorsqu'un camion chargé de carburant s'est renversé sur une autoroute très fréquentée, selon les médias d'État.

Les flammes ont également atteint plusieurs véhicules, dont des transports en commun, selon les images.

Une quarantaine d'ambulances ont été dépêchées sur place, a précisé le ministère dans un communiqué, recensant aussi au moins 15 personnes blessées et transportées à l'hôpital.

Rassemblement autour d'un véhicule calciné après un incendie meurtrier à Gizeh, dans la banlieue du Caire, le 25 novembre 2026 ( AFP / Mahmoud el-KHAWAS )

L’Égypte, avec ses zones résidentielles informelles, ses infrastructures souvent vétustes, et sa forte densité de population, a connu plusieurs accidents et sinistres meurtriers ces dernières années.

Les délais d'intervention à rallonge des services de secours ne sont également pas rares dans ce pays d'Afrique du Nord, et les habitants prennent régulièrement l'initiative d'organiser eux-mêmes les opérations de sauvetage, y compris au sein de la mégalopole du Caire.

En juillet 2025, l'incendie, au Caire, d'un centre de télécommunications crucial pour le réseau téléphone et internet du pays, avait fait plusieurs morts et blessés.

Intervention des secours après un incendie meurtrier à Gizeh, dans la banlieue du Caire, le 25 novembre 2026 ( AFP / Mahmoud el-KHAWAS )

Les accidents de la route sont également fréquents. Ils sont souvent attribués à une conduite imprudente, à un mauvais entretien des véhicules et à une application inégale de la réglementation, le code de la route étant par ailleurs largement ignoré.

L'an dernier, près de 6.000 personnes ont péri dans des accidents de la route à travers le pays, selon l'agence nationale égyptienne des statistiques.

Il y a moins d'un mois, une collision impliquant déjà un poids lourd à Gizeh avait provoqué la mort de 10 personnes et en avait gravement blessé 24 autres.