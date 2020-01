Eglise évangélique : quand les parents d'élèves contredisent les professeurs

Où est le berceau de l'humanité ? Chez les primates ou dans les cieux ? Entre ce que sa professeure de CE1 lui enseigne à l'école, et ce qu'elle entend au club biblique, Inès, en CE2, ne sait pas trop qui croire. « J'écoute ce que dit la maîtresse, mais j'ignore si c'est vrai... » doute la petite fille, emmitouflée dans son écharpe en liberty à la sortie du culte. Entre 100 et 150 fidèles, venus de toute la couronne parisienne, se retrouvent chaque dimanche matin dans le décor tout en clarté et bois blond de l'église évangélique baptiste de Paris-Centre, située dans un quartier privilégié de la capitale. LIRE AUSSI > Laïcité à l'école : l'Education nationale à l'épreuve des évangéliquesUne piété à la page : ici, les fidèles suivent la prédication sur tablettes, autant que sur du papier bible. Et dans les travées, avant que batterie, violoncelle, guitare et piano entonnent le premier chant, les fidèles ont le souci de la mesure quand il s'agit de confronter leur foi aux programmes de l'Education nationale. Il n'est pas question de défiance, plutôt d'une polie mais très nette prise de distance.« L'homosexualité n'est pas conforme à la Bible »« On n'est pas d'accord sur le Big Bang, la théorie de la création et celle de l'évolution : on laisse les enseignants faire leur cours mais derrière, on explique aux enfants que ce n'est pas cela... C'est Dieu qui a créé l'homme », soutient Nalaïna, dont les quatre ados ont pris place sur le banc devant elle. Hasina, un papa venu de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), a pris soin de dire à ses garçons, en prévision des cours d'éducation sexuelle du collège, que « l'homosexualité n'est pas conforme à la Bible ». LIRE AUSSI > En banlieue, l'évangélisme gagne du terrainComme beaucoup d'autres parents rencontrés après l'office, Patricia a inscrit ses enfants dans un établissement privé catholique, autant « ...