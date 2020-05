Égalité salariale : les États désunis d'Amérique

L'équipe féminine américaine, qui avait porté plainte contre la Fédération américaine de football, vient d'être déboutée par la justice dans sa quête d'égalité salariale avec la sélection masculine. Un jugement provisoire, en attendant le vrai procès, qui pourrait amener à penser que la team USA, pourtant double championne du monde en titre, aurait moins de valeur marchande que son équivalente masculine. Sauf que tout cela n'a rien à voir avec l'argent engendré par les deux sélections ou leurs niveaux de jeu respectifs, mais avec les conventions collectives de travail qui régissent les rémunérations des deux équipes. Voilà qui vaut la peine de décrypter un schmilblick contractuel qui n'a pas fini de diviser l'Amérique.

Moneyball

Dans un monde idéal, internet aurait été une invention sans imperfection. Une bibliothèque d'Alexandrie supermassive. Un lieu où le genre humain peut dialoguer, apprendre et communier dans la fraternité. Ça, c'est pour le principe. Dans les faits, le temple du savoir et de l'échange se mue bien souvent en bourbier conflictuel. Une illustration récente du phénomène ? L'équipe féminine américaine vient à peine d'être déboutée par la justice dans sa quête d'égalité salariale avec l'équipe masculine que les réseaux sociaux s'emballent, ranimant le débat usité entre les détracteurs du foot féminin et ses défenseurs. Sauf que le niveau de jeu et le spectacle proposé n'ont rien à voir, ni à faire, avec cette histoire-là.Un préambule pour débuter. Oui les Américaines, championnes du monde en 2019, ont bien perdu un match amical face aux U15 du FC Dallas en 2017. Parce que le foot féminin, au-delà de son déficit physique, a encore un retard technique important sur sa contrepartie masculine, que seules des décennies de pratique pourront éventuellement combler. Oui, les joueuses de la, qui se disent moins bien rémunérées que l'équipe masculine, ont aussi porté plainte devant la justice contre la Fédération américaine de football (USSF), pour que cette dernière applique l'égalité salariale. Non parce qu'elles s'estiment supérieures à leur homologues mâles. Mais bien car les écarts de recettes engendrées par les équipes masculines et féminines, qui justifient les différences de rémunérations hommes-femmes dans la logique de marché du football professionnel, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com