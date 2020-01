Égalité salariale femmes-hommes : ça progresse !

« Une prise de conscience dans l'entreprise » : c'est ainsi que la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a évoqué l'automne dernier le premier bilan de la mise en place de l'index de l'égalité salariale en entreprise lancé en mars 2019. « Avec cet index, certains chefs d'entreprise ont découvert la loi ! nous expliquait aussi la ministre en décembre. Il y a eu des augmentations, mais aussi plus de respect de la loi. »Au total, d'après le gouvernement, près de 7000 sociétés ont mis en place cet index, et parmi elles, une sur trois ne respectait pas l'obligation légale d'augmenter les femmes à leur retour de congé maternité. Introduit dans la loi « pour la Liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018, cet index permet - à travers une note allant de 1 à 5 - de confronter au sein de chaque entreprise la situation des salariés à poste et âge égaux, selon le genre. Ce n'est pas du luxe.Depuis 1972, les lois se succèdent en France pour tenter de résorber les écarts de rémunérations, mais à poste et expérience égaux, le salaire des femmes reste d'environ 9 % inférieur à celui des hommes. Et si les syndicats se sont montrés très critiques lors du lancement de cet outil l'année dernière, estimant à l'instar de Sophie Binet, de la CGT, qu'il était trop indulgent vis-à-vis des grands groupes, la plupart saluent néanmoins « un outil qui permet d'avancer de façon concrète sur le sujet », comme le souligne Béatrice Lestic, chargée du sujet côté CFDT.Pour l'instant, l'index s'applique aux groupes de plus de 1000 personnes et aux entreprises de 250 à 1000 salariés. A partir de mars prochain, ce sera aux PME, et donc aux entreprises de 50 à 250 salariés de le rendre public, sous peine d'amendes équivalentes à 1 % de leur masse salariale.L'essor des ateliers de négociation pour les femmesEt si les écarts salariaux qui perdurent entre les hommes et les femmes ...