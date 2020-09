Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EFL Cup : les deux Manchester filent en quart de finale Reuters • 30/09/2020 à 22:58









EFL Cup : les deux Manchester filent en quart de finale par Pierre Sarniguet (iDalgo) La coupe de la ligue anglaise se poursuivait ce soir avec les huitièmes de finale. Manchester City et United se sont qualifiés tous les deux sur le score de 0/3. Les Citizen l'ont emporté sur la pelouse de Burnley tandis que les Red Devils se sont imposés à Brighton. Dans les autres matchs, Everton s'est imposé à domicile 4/1 contre West Ham alors que Newcastle a du batailler contre Newport County (club de 4e division) pour se qualifier aux penaltys 5/4 (1/1 à la fin du temps réglementaire). Demain, Liverpool et Arsenal s'affronteront pour une place en quart de finale eux aussi.

