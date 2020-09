Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EFL Cup : Doublé de Haller pour West Ham Reuters • 16/09/2020 à 00:42









EFL Cup : Doublé de Haller pour West Ham par Adonis Vesin (iDalgo) Les clubs de Premier League ont tous ouvert avec succès leur campagne en EFL Cup, sauf Crystal Palace. West Ham, porté par un doublé de Haller en quatre minutes (22e, 26e), a disposé de Charlton (3e division) 3 à 0. Newcastle, où le Français Saint-Maximin est entré en jeu, a eu du mal à écarter le club de Championship (2e division) Blackburn. Fraser (35e) a inscrit le seul but de la rencontre. Aston Villa a fait plier Burton (3e division) 3-1 en fin de match grâce notamment à une reprise de volée sur corner de son capitaine Jack Grealish. Enfin, la seule opposition entre deux clubs de PL a vu une fin de rencontre folle. Bournemouth et Crystal Palace se sont départagés aux tirs-au-but (0-0, 11 tab à 10). Jusqu'aux gardiens, tous les tireurs ont réussi leur duel, dont l'ancien Parisien Mamadou Sakho. Begovic a été le premier à se manquer mais il a été imité par son homologue Hennessey. Retour aux premiers tireurs. Brooks marque, Milivojevic échoue. Bournemouth est qualifié.

