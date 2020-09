Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EFL Cup : Arsenal solide, Chelsea et Newcastle cartonnent Reuters • 23/09/2020 à 22:56









EFL Cup : Arsenal solide, Chelsea et Newcastle cartonnent par Pierre Sarniguet (iDalgo) Les 1/16e de finale se poursuivaient aujourd'hui en Angleterre dans cette EFL Cup (coup de la ligue). Pour Chelsea et Newcastle, ce tour n'a été qu'une balade de santé face à, il faut le préciser, des équipes de rangs inférieurs (Championship et League Two). Sur les scores de 6/0 et 7/0, les deux équipes ont écrasé la concurrence. Côté Blues, la recrue estivale Havertz y est allée de son triplé (6/0 contre Barnsley) tandis que chez les Magpies, Joelinton avec son doublé a contribué à la démonstration contre Morecambe. Pour Arsenal, la qualification a été acquise dans de toutes autres circonstances. Sur la pelouse de Leicester, les hommes d'Arteta ont du attendre la seconde mi-temps pour pousser leurs adversaires du soir à la faute. Grâce à un but contre son camp de Fuchs (55e) puis un but de Nketiah (90e), les Gunners enchaînent un troisième succès depuis la reprise de la saison. Dans les autres rencontres de la soirée, Everton s'est imposé 5/2 sur la pelouse de Fleetwood, Stoke City a battu Gillingham 1/0, Fulham s'est imposé à Craven Cottage 2/0 face à Sheffield Wednesday, Burnley est allé gagner sur la pelouse de Milwall 2/0 et enfin, Brigthon a gagné son duel 2/0 contre Preston. Demain, Manchester City, Liverpool et Aston Villa tenteront eux aussi de se qualifier.

