Effondrement d'un pont près de Toulouse : le bilan définitif est de deux morts

Le pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn s'est effondré lundi 18 novembre au matin, peu après 8 heures. Dans la matinée, le corps d'une adolescente de 15 ans, morte dans le drame, a été retrouvé. Puis un deuxième corps, celui du chauffeur d'un camion, a été retrouvé ce lundi, ont indiqué à l'Agence France-Presse le maire et une source proche des secours. « C'est le bilan définitif, il n'y a pas d'autre personne portée disparue », a indiqué le maire, Éric Oget. Le corps du chauffeur du camion tombé dans le Tarn, qui se trouvait dans la cabine, en « a été sorti » vers 22 heures, a déclaré le maire peu avant 22 h 30. Il « a été ramené à la surface et a été pris en charge par les pompes funèbres », a-t-il précisé.Dans un premier temps, les autorités avaient fait état d'un éventuel troisième véhicule avec « probablement » plusieurs disparus. Le fleuve est très profond à cet endroit, plus de 20 m, pour 100 m de large, et des plongeurs sont sur place. Le pont de structure métallique, datant de 1931, avait « fait, semble-t-il, l'objet d'un suivi correct », selon le procureur de Toulouse Dominique Alzéari. L'ouvrage ne présentait « aucun problème de structure » lors de sa dernière inspection, « détaillée en 2017 », selon le conseil départemental. Le dernier contrôle a eu lieu en décembre 2018. « Nous faisons des perquisitions chez le transporteur », a ajouté le procureur. Selon le conseil...